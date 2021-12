https://sputnik.md/20211224/anre-preturi-energia-electrica-termica-cet-nord-47492365.html

Decis! ANRE a aprobat prețurile pentru energia electrică și termică produse de CET-Nord

Iată care sunt prețurile pentru energia electrică și termică produse de S.A CET-Nord. ANRE a aprobat hotărârea.

CHIȘINĂU, 24 dec – Sputnik. Decis! ANRE a aprobat prețurile pentru energia electrică și termică produse de S.A CET-Nord.Astfel, în cadrul ședinței de astăzi a ANRE, a fost aprobat prețul pentru energia electrică produs de centrale și termoficare ale S.A CET-Nord în mărime de 208 bani per kilowatt oră fără TVA.Totodată, a fost aprobat tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A CET-Nord în mărime de 1. 834 lei per gigacalorie fără TVA.Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 ianuarie 2022 și poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă de către Monitorul Oficial.Amintim că în data de 20 noiembrie ANRE a aprobat majorarea prețului provizoriu de producere a energiei electrice produse de centrala electrică de termoficare a societății pe acțiuni CET-Nord la 2 lei și 84 de bani per KWh fără TVA.Tot atrunci, ANRE a anunțat creșterea tarifului provizoriu pentru energia termică, produsă de S.A. CET-Nord de la 1 220 de lei la 1 742 de lei.Amintim că în data de 9 noiembrie, Agenția pentru Reglementare în Energetică, la solicitarea Moldovagaz, a aprobat noile tarife provizorii la gaz. Astfel, moldovenii achită de două ori mai mult, adică de la 4,30 lei pentru un metru cub de gaze la 10,26 lei.Republica Moldova a semnat prelungirea contractului de furnizare a gazelor naturale cu Gazprom pentru o perioadă de cinci ani. Prețul pentru luna noiembrie este de 450 de dolari pentru o mie de metri cubi, iar pentru luna decembrie vom achita în jur de 430 de dolari pentru o mie de metri cubi.

