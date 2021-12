https://sputnik.md/20211224/rusia-consolideaza-pacea-cu-un-cuvant-bun-cu-borei-si-iasen-47513417.html

Rusia consolidează pacea: Cu un cuvânt bun, cu "Borei" și "Iasen"

Rusia consolidează pacea: Cu un cuvânt bun, cu ”Borei” și ”Iasen”

Cu un cuvânt bun, dar și cu noi arme nucleare vom putea să obținem pacea mult mai repede.

2021-12-24

2021-12-24T22:44+0200

2021-12-24T22:44+0200

Inițiativele de pace ale Moscovei cu privire la garanțiile reciproce de securitate devin tot mai clare și ponderabile pentru Washington și Bruxelles, în complet cu submarinele nucleare de serie ale proiectului „Borei-A” și „Iasen-M”, care au intrat în dotarea Forțelor Navale ale Rusiei pe 21 decembrie. Cu un cuvânt bun și cu noi arme nucleare vom putea să obținem mai repede pacea decât doar cu un cuvânt bun.Marți, într-o atmosferă festivă, pe primele submarine de serie ale proiectelor 885M (Iasen-M) și 955A (Borei-A) au fost arborate festiv steagurile marinei rusești. Forțele Navale ale Rusiei au primit în dotare cele mai noi submarine nucleare purtătoare de rachetă „Novosibirsk” și „Kneaz Oleg” cu caracteristici și arme unice. Submarinele vor completa componența Flotei Oceanului Pacific și vor spori vizibil potențialul militar al Forțelor Navale rusești în Oceanul Planetar.Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a adresat un mesaj de felicitare marinarilor militari și colectivului de muncă al întreprinderii “Sevmaș” cu prilejul acestui eveniment important. Șeful statului a amintit că submarinul multirol “Novosibirsk” are capacitatea de a lovi cu rachete de croazieră „Kalibr” și „Onix” obiecte maritime și terestre ale inamicului, iar crucișătorul submarin “Kneaz Oleg” este dotat cu rachete balistice intercontinentale “Bulava”. Putin a promis o intensificare a ritmurilor de reînnoire a Forțelor Navale, construirea navelor militare de diverse proiecte, dezvoltarea infrastructurii de coastă (el își respectă întotdeauna promisiunile).Ceva mai devreme, pe 17 decembrie, Moscova i-a propus Washingtonului un nou sistem de consolidare a securității globale – proiecte de acorduri cu privire la garanțiile reciproce. Rusia nu și-a irosit timpul cu Bruxellesul, pentru că SUA și NATO au un rol decisiv. Propunerile de pace și transmiterea în dotarea Forțelor Navale Rusești a doua submarine cu rachete nu reprezintă nu se contrazic reciproc.Rusia își construiește o nouă flotă submarină, capabilă să asigure apărarea intereselor naționale în orice punct al Oceanului Planetar, în pofida recidivelor de dominație militară a SUA și a aliaților lor.Constructorii ruși pun bazele flotei cu rachete nucleare de generația a cincea – sporește invizibilitatea, sunt actualizate sistemele de armament, sunt implementate mijloace automatizate de recunoaștere, control și stabilire a coordonatelor țintei. Multe dinztr soluțiile tehnologice ale Rusiei sunt de neatins pentru statele occidentale. În curând, pe submarinele rusești vor apărea rachetele hipersonice „Zirkon”, ale căror prim purtător va fi submarinul multirol al proiectului 885M “Perm”. “Zirkon” cu bazare navală sunt produse în serie și vor ajunge în serviciul militar mai devreme decât se estima.“Iasen-M”, un ninja al oceanelorCrucișătorul submarin nuclear de generația a patra „Novosibirsk” aparține seriei din șapte nave în construcție a proiectului „Iasen-M”, ale căror sarcină este urmărirea (escortarea) submarinelor SUA și ale statelor NATO în zona de patrulare militară. „Novosibirsk” a fost lansat pe apă la finele anului 2019 și, remarcabil, perioada construcției, testării și a recepționării de stat nu a durat peste termenul stabilit.Submarinele multirol cu o vizibilitate redusă ale proiectului “Iasen-M”, cu un tonaj de 13800 de tone au capacitatea de scufundare la o adâncime de până la 520 de metri, sunt înarmate cu mine, torpile de 533 milimetri, rachete de croazieră “Kalibr”, “Onix”, iar în perspectivă – cu rachetele hipersonice „Zirkon”, având la bord și echipament electronic avansat. Regimul autonom este de 100 de zile, viteza submarină – 31 de noduri. Echipajul este alcătuit din 64 de persoane.Acești “vânători” sunt destinați distrugerii grupurilor ofensive de portavioane ale inamicului, submarinelor strategice purtătoare de rachetă de tipul “Ohio” (transportă 24 de rachete balistice „Trident”, dintre care fiecare are 12 focoase nucleare W88).Caracteristicile impresionante ale „Iasen” sunt confirmate de fapte. Sistemele acustice ale marinei SUA nu au reușit să detecteze în Oceanul Atlantic submarinul rusesc “Severodvinsk” timp de câteva săptămâni. Iar în septembrie Pentagonul a creat un grup operativ de distrugătoare pentru o eventuală confruntare cu flota submarină rusească în Oceanul Atlantic.Potrivit publicației The National Interest, submarinul multirol “Iasen-M” este dotat cu 32 de rachete de croazieră 3M-14K „Kalibr” cu o rază de acțiune de peste 2500 de kilometri, cu focoase nucleare și obișnuite. Acestea sunt extrem de silențioase, au o viteză înaltă și dispun de senzori sensibili, reprezentând “o amenințare pentru cea mai importantă parte a teritoriului Statelor Unite”.Cea mai veche organizație de cercetare “Institutul Naval al SUA” menționează: “Rusia este singura țară care dispune de o flotă de submarine cu destinație specială pentru purtarea războiului în adâncul mării și pentru operațiuni de recunoaștere, extinzându-și constant potențialul în această sferă”.Furiosul “Borei-A”Cruceșătorul submarin cu rachetă cu destinație strategică “Kneaz Oleg” aparține celei de-a patra generații a submarinelor nucleare a proiectului modernizat „Borei-A”. Construcția lui a început pe 27 iulie 2014, iar din hangar a ieșit pe 16 iulie 2020. În proiect au fost realizate cele mai avansate soluții tehnice, nivelul câmpurilor fizice a fost redus la maxim, a fost sporit nivelul de siguranță. În cadrul testelor, distrugătorul a efectuat din poziția scufundat o lansare a rachetei balistice „Bulava” din bazinul Mării Albe, asupra unei ținte din poligonul Kura, Kamceatka. Blocurile rachetei au ajuns în zona indicată exact în termenii stabiliți.Până pe 21 decembrie, în componența Forțelor Navale rusești își desfășurau serviciul patru submarine „Borei”, dintre care trei ale proiectului 955 – “Iuri Dolgoruki”, “Aleksandr Nevski”, “Vladimir Monomah”, iar unul al proiectului 955A – “Kneaz Vladimir”. Primele trei navei au în silozurile lor câte 16 rachete balistice intercontinentale „Bulava”, caracteristicile de luptă ale următoarelor submarine nu au fost făcute publice.Ministerul Apărării al Rusiei planifică să transmită în dotarea Flotei Navale Rusești zece „Borei”, care vor deveni temelia triadei nucleare rusești pentru următoarele decenii. Vor purta în total cel puțin 160 de rachete „Bulava”, cu o rază de acțiune de până la 8 mii kilometri, ceea ce înseamnă 1600 de focoase detașabile a câte 100-150 de kilotone fiecare.Racheta balistică intercontinentală are un motor puternic cu propulsie solidă, o manevrabilitate înaltă, dimensiuni mici și un sistem eficient de ocolire a sistemelor de apărare antirachetă ale adversarului.Submarinul „Borei-A” înlocuiește treptat distrugătoarele nucleare de generația a treia, respectiv, „Borei” 9 și 10 vor fi date în folosință până în 2030. Probabil, seria va fi continuată. În cazul dat se observă influența tratatului New Start (SNV-3), care stabilește numărul sistemelor de lansare și a focoaselor (acești doi parametri, în cele din urmă, determină numărul purtătoarelor, inclusiv submarinele nucleare strategice).Apariția în cadrul Forțelor Navale rusești a noilor purtătoare strategice de rachetă de generația a 4-a este percepută de “parteneri” ca o provocare la care nu pot răspunde. Apare necesitatea finanțării dezvoltării unui noi sistem global hidroacustic în Oceanul Planetar – este costisitor și nu garantează deloc un succes al SUA (NATO). Apropo, costul construcției unui distrugător al proiectului „Borei” este de până la 400 de milioane de dolari, iar slabul submarinul multirol Virginia (zgomotos și imperfect) de generația a 4-a costă Pentagonul 2,5 miliarde de dolari.Distrugătoarele submarine rusești cu destinație strategică și submarinele multirol au fost create pentru distrugerea totală a inamicului și pentru protejarea țării prin simpla prezență în Oceanul Planetar. Între timp, Rusia își continuă consolidarea flotei navale capabile să protejeze interesele naționale în orice punct al planetei. Anterior, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că în 2027 întreprinderea „Sevmaș” va construi câte șapte submarine nucleare ale proiectelor „Borei-A” și „Iasen-M”, dând anual în primire câte un purtător submarin de rachete și un submarin multirol. Astăzi, în clasamentul mondial al puterii militare, Flota Navală a Rusiei ocupă locul doi – după Forțele Navale ale Chinei.Este interesant că Forțele Navale ale SUA se află pe locul 4, iar Forțele Navale ale Marii Britanii – pe locul 28. O comparație a forțelor submarine – SUA, pe locul 2 (68 de unități), Rusia – pe locul 3 în lume (64 de submarine) – demonstrează o dezvoltare dinamică, dar nu reflectă toată supremația tehnologică a Forțelor Navale ale Rusiei. Potențialul de apărare al Rusiei, aflat într-o constantă creștere, desigur, întristează “partenerii” și garantează o anumită stabilitate a lumii multipolare.Industria rusească de apărare a realizat o revoluție tehnico-științifică, care a permis crearea unor arme unice în lume, care depășesc cu câteva decenii tehnologiile occidentale. În lumea multipolară contemporană, submarinele „Iasen-M” și „Borei-A” fac Rusia cu adevărat suverană și invincibilă, astăzi și în viitorul previzibil.

