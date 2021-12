https://sputnik.md/20211225/putin-despre-drepturile-persoanelor-transgender-47518495.html

Putin, despre drepturile persoanelor transgender

Președintele Vladimir Putin a comentat cu privire la drepturile persoanelor transgender, spunând că Rusia nu trebuie să importe din Occident chestiuni legate de ideologia de gen.

2021-12-25T18:30+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47461614_0:0:3422:1926_1920x0_80_0_0_0488d4e84c2af749e7b6466e7f20d124.jpg

CHIȘINĂU, 25 dec - Sputnik. Rusia ar trebui să importe din restul lumii concepte cum ar fi cele mai bune idei în materie de tehnologice și economice, dar trebuie să respingă concepţia conform căreia bărbații și femeile sunt același lucru, a spus președintele rus Vladimir Putin.Adresându-se jurnaliştilor la conferinţa de presă anuală de la sfârşitul anului, Putin a mai spus că Occidentul are viziuni distorsionate cu privire la drepturile transsexualilor, iar aceste idei intră în Rusia prin intermediul internetului.„Cred că viziunea tradițională este corectă. Bărbatul este bărbat, femeia este femeie, mama este mamă, iar tatăl este tată. Sper din tot sufletul că societatea noastră are armura morală necesară pentru a ne proteja de aceste idei”, a adăugat preşedintele.Putin a vorbit și despre SUA, unde a spus că unii deținuți își schimbă legal sexul în sex femeiesc pentru a intra în închisorile pentru femei.„Pentru a lupta împotriva acestor idei, nu trebuie doar să strigăm și să arătăm cu degetul, ci să ne susținem propriile valori tradiționale”, a conchis Putin, potrivit RT.Nu este prima dată când un politician rus de rang înalt se pronunță împotriva ideilor progresiste în ceea ce privește ideologia de gen. La începutul acestei luni, președintele Consiliului Federației Ruse, Valentina Matvienko, a declarat că este „inacceptabil” să fie impuse valori străine într-o ţară fără a lua în considerare istoria, credința, religia și caracteristicile naționale ale acesteia.„Ei încearcă să ne impună valori străine. Și nu numai împotriva noastră, ci și în ceea ce priveşte progresul în lume în general. Sunt drepturile minorităților sexuale. Există deja 85 de genuri în Europa. Este inacceptabil pentru noi”, a declarat Matvienko.Totuşi, în ciuda acestei atitudini din partea unor oficiali, legea rusă a fost uneori de partea celor care au ales să-și schimbe sexul. La începutul acestui an, o femeie a câștigat un proces împotriva unui angajator care a concediat-o după ce a făcut legal tranziţia la sexul opus.Anul trecut, cabinetul rus a respins amendamentele la codul familiei din Rusia, care interziceau oamenilor să-și schimbe legal sexul pe certificatul de naștere. Fără modificarea acestui document, nu este posibil ca cineva să primească un nou pașaport sau un alt act de identitate pe care să fie menţionat un sex diferit.

2021

Știri

