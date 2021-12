https://sputnik.md/20211226/politicieni-moldoveni-2021-arena-politica-47510538.html

Cunoscuți politicieni moldoveni care s-au retras din politica mare în 2021

Mai mulți politicieni moldoveni au devenit mai puțin vizibili pe arena politică în anul 2021. Iată care sunt aceștia.

CHIȘINĂU, 26 dec – Sputnik. Anul 2021 a fost decisiv pentru mai mulți politicieni din Republica Moldova. Printre cei care au ieșit din marea politică se regăsesc Andrei Năstase, Renato Usatîi, Adrian Candu, Dumitru Diacov, Octavian Țîcu, Alexandru Slusari, Ruxanda Glavan, Violeta Ivanov, Sergiu Sîrbu, dar și Pavel Filip.Andrei NăstasePreședintele fondator al PPDA, Andrei Năstase, este mai puțin vizibil în ultima perioadă pe arena politică. Se întâmplă după ce în data de 13 iulie, politicianul și-a dat demisia din funcția de președinte al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr.Atunci, Năstase a comunicat că a luat această decizie deoarece mandatul său a expirat, dar și din cauza rezultatului slab obținut de partidul pe care îl conducea la alegerile parlamentare din 11 iulie.Renato UsatîiDintr-o cauză similară a demisionat din funcție și fostul primar al municipiului Bălți, Renato Usatîi. Blocul său electoral „Renato Usatîi” a reușit să adune 4,1% din numărul total de voturi. Politicianul a luat această decizie în data de 12 iulie.Renato Usatîi este în continuare liderul formațiunii „Partidul Nostru”.Adrian CanduLa finele lunii octombrie, fostul președinte al Partidului ”Pro Moldova”, Adrian Candu, a plecat de la șefia formațiunii politice. În cadru unui interviu, Candu a declarat că a luat această decizie după plecarea lui Igor Dodon de la cârma țării noastre. Acesta fiind principalul scop al său de a-și începe cariera politică.Politicianul a anunțat că a revenit în domeniul consultanței, unde își construise anterior o carieră de succes.Dumitru DiacovFostul lider al Partidului Democrat, ulterior președinte de onoare al formațiunii politice a devenit mai puțin vizibil pe scena politică, după ce a anunțat că a cedat locul său pe lista de candidați ai partidului la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Mai exact, Dumitru Diacov a scris pe pagina sa de Facebook că îl propune în locul său pe lista PDM pe președintele raionului Cimișlia, Mihai Olărescu. Astfel, Diacov ar fi dat de înțeles că se retrage din lupta pentru un loc în viitorul de atunci Parlament.Octavian ȚîcuÎn data de 12 decembrie, președintele PUN a anunțat că părăsește partidul și se retrage, deocamdată, din politică. Politicianul a menționat că ar fi fost sabotat, din interior, de către susținătorii fondatorilor partidului.Prin urmare, politicianul a decis să se retragă din Partidul Unității Naționale: „Aici se încheie „capitolul PUN”. Vin cu un epilog la istoria noastră, pentru că Anatol Șalaru, împreună cu Ana Guțu, de fapt, au îngropat pentru o anumită perioadă, unionismul în Moldova. L-au distrus, efectiv, prin această decizie. Acest partid este mort, îi dădea vitalitate platforma unionistă și personalitățile care se aflau acolo, nu spiritul de gașcă pe care i l-a dat Șalaru. Nu am de gând să mă lupt cu oamenii din partid, pentru că nu are niciun sens”, a spus Țîcu în cadrul unui live.Totodată, el a precizat că va reveni în politică atunci când va simți susținerea cetățenilor Republicii Moldova.Alexandru SlusariFostul deputat PPDA, Alexandru Slusari, nu a intrat în Parlamentul ales în data de 11 iulie, după ce Partidul Platforma DA nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a trece pragul electoral de 5 procente. Politicianul a ajuns în funcția de deputat în anul 2019, după ce a candidat pe listele Blocului ACUM, fiind pe poziția a treia.Ruxanda GlavanȘi fostul deputat Ruxanda Glavan nu a intrat în Parlamentul ales în data de 11 iulie. Fostul ministru al Sănătății Ruxanda Glavan a ocupat fotoliu de deputat din anul 2019, în fracțiunea PDM. Ulterior, ea a aderat la grupul parlamentar ”Pentru Moldova”.Violeta IvanovVioleta Ivanov și-a început activitatea de deputat din anul 2009. De atunci, ea a fost membru al fracțiunii PCRM, PDM, al Partidului ”Șor”, dar a fost și deputat neafiliat în două rânduri, după ce a plecat de la PCRM și după ce, apoi, a plecat de la PDM. Politiciana a devenit mai puțin vizibilă pe arena politică, după ce nu a acces în Parlament în urma scrutinului din 11 iulie, figurând cu numărul 8 pe listele Partidului ”Șor”.Sergiu SîrbuTot pe listele Partidului ”Șor” la alegerile parlamentare anticipate a candidat și Sergiu Sîrbu. În urma alegerilor parlamentare anticipate, acesta a rămas fără mandatul de deputat. Urmare a acestui fapt, Sîrbu a decis să se retragă din politică. Însă, cu câteva zile după această declarație, Sergiu Sîrbu a fost numit în funcția de vicepreședinte al Partidului ”Șor”.Anterior, Sergiu Sîrbu a ocupat funcția de deputat în perioada 2010 - 2019 în fracțiunea Partidului Democrat. În 2020, politicianul împreună cu un grup de deputați PDM au plecat din fracțiunea democraților și au părăsit partidul. Aceștia au constituit grupul parlamentar ”Pro Moldova”. La sfârșitul aceluiași an, Sîrbu părăsește acest grupul parlamentar și aderă la platforma ”Pentru Moldova”.Pavel FilipLa mijlocul lunii octombrie, și cunoscutul politician Pavel Filip a făcut anunțul. El a comunicat că se retrage de la conducerea Partidului Democrat.Politicianul a fost deputat în anii 2010 - 2011, 2014 - 2015, 2019 - 2021.

