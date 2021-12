https://sputnik.md/20211227/anul-tigrului-previziunile-astrologilor-anul-2022-47562081.html

Cum va fi anul Tigrului de Apă: Previziunile astrologilor pentru anul 2022

Cum va fi anul Tigrului de Apă: Previziunile astrologilor pentru anul 2022

Anul 2022 este anul în care trebuie să punem accent pe dezvoltarea personală și să petrecem mai mult timp cu noi înșine. Ce surprize pregătesc astrele pentru anul ce urmează citiți în materialul Sputnik Moldova.

Anul 2022 va fi un an mai liniștit și mai stabil, comparativ cu anul 2020 sau 2021. Cel puțin asta susține astrologul Cristina Oxentii. Specialistul a vorbit în cadrul studioului Sputnik Moldova despre cum va fi anul 2022 și la ce să ne așteptăm în anul care vine. Astfel, anul 2022 este perioada în care trebuie să punem accent pe valori și să ne dezvoltăm personalitatea, susține astrologul. „2022 vine și spune că trebuie să ne uităm un pic mai adânc în interiorul nostru și vom avea posibilități de iluminare. Nu vorbesc despre faptul că o să se deschidă niște portaluri, în cazul în care nu aveți tendințe sau nu sunteți persoane cu vibrații foarte înalte s-ar putea să se deschidă. (...) Dar vorbesc despre iluminarea interioară. Vom avea niște aspectații fulminante la acest capitol. Vorbesc aici ingresia lui Jupiter în pești care se va produce în câteva zile, în data de 29 decembrie. (...) Tendința anului va fi foarte mult către psihologie, către analiză pe interior, către meditație, pelerinaje pentru cei care vor s-o facă”, a precizat astrologul Cristina Oxentii.Anul următor se anunță a fi unul mai puțin tensionat. Totodată, anul 2022 va fi un an plin de emoții. Specialistul a precizat că anul următor va fi unul ploios. „Să vedeți ce inundații, câte ploi, câte precipitații vor fi în următorul an. Deci va fi un an umed. Ce aduce Jupiter în stihia apei, în Pești? Aduce multă umiditate”, a menționat specialistulCristina Oxentii susține că situația economică în 2022 va fi una dificilă și că va fi un an al prosperității, dar nu din punct de vedere material, ci spiritual. Astrologul a menționat că anul 2022 este anul Tigrului de apă. Astfel, Oxentii a vorbit și despre cum va fi anul următor pentru cei născuți în anul tigrului. „Este anul în care are loc revenirea Jupiterului în poziția inițială și atunci pe deoparte avem bucurii pe un anumit sector al vieții. Anul tigrului o să aducă o expansiune, o lărgire, beneficii, bonusuri. Anul cui îi aparține, acele persoane vor avea ca un examen”, a precizat Cristina Oxentii. Specialistul a venit și cu unele recomandări pentru cei care vor să-și unească destinele în anul ce urmează. Totodată, astrologul a precizat că lunile februarie și martie sunt lunile care vor fi pline de dragoste, iar la sfârșitul lunii ianuarie în viață ar putea reapărea foștii iubiți.Astrologul a mai menționat că lunile iunie, iulie, august, septembrie și octombrie sunt favorabile pentru nunți și cumătrii. „La sfârșitul anului 2022, noiembrie - decembrie, nu vă recomand să vă cumpărați mașini și tot felul de tehnologii. O să descoperiți mai târziu lucruri care nu o să vă placă în interior. În această perioadă, în luna ianuarie nu cumpărați lucruri luxoase, foarte, foarte scumpe, deoarece nu o să vă priască și o să vă dezamăgească. Începând cu 14 ianuarie și până pe 4 februarie ne abținem de la cumpărături per ansamblu, decât din astea uzuale, asta decât vreți să vă bucurați de aceste lucruri”, a conchis astrologul.

