Lavrov speră că anul 2022 va fi unul al diplomației

Lavrov speră că anul 2022 va fi unul al diplomației

Serghei Lavrov speră că anul 2022 va fi un an al diplomației, îndreptat spre obținerea unui rezultat, nu pe o tragere de timp.

rusia

relații

lavrov

diplomație

anul 2022

CHIȘINĂU, 27 dec - Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, speră că anul 2022 va fi un an al diplomației, concentrat pe obținerea unui rezultat, nu pe intenția de a “trage de timp la nesfârșit”.“Sper că va fi un an al diplomației, dacă alegerea ne-ar aparține, însă a unei diplomații concentrate pe obținerea unui rezultat și care reunește statele cheie, de care depinde soluționarea celor mai importante probleme, o reuniune care își propune să ajungă la o înțelegere, nu să tragă de timp la infinit”, a declarat Lavrov într-un interviu canalului YouTube Soloviov Live.

