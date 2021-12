Maia Sandu a explicat de ce nu merge la summit-ul CSI

“Noi analizăm participarea la aceste întâlniri în funcție de subiectele care se discută și în ce măsură ele sunt relevante pentru Republica Moldova. În cadrul CSI pe noi ne interesează, în special, aspectele economice, acolo vrem să rezolvăm problemele. Nu știu care este agenda. Nu am văzut o invitație oficială, Nu am primit un document oficial și nici nu am văzut o agendă. Anterior a fost o discuție la care a participat doamna prim-ministru. Am discutat și cu alți lideri din CSI, de exemplu, la Parteneriatul Estic. Pe celelalte subiecte, pe subiectele cu Federația Rusă este important dialogul bilateral, pe care noi îl purtăm la anumite niveluri și încercăm să avansăm pe anumite subiecte din toate cele pe care le avem în relația cu Federația Rusă”, a spus Maia Sandu.