Viceministrul rus de Externe: Salutăm atitudinea conducerii moldovenești

Viceministrul de Externe al Federației Ruse a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Sputnik despre relația cu Republica Moldova

2021-12-27T18:45+0200

Viceministrul de Externe al Federației Ruse Andrei Rudenko a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Sputnik despre relația cu Republica Moldova în contextul schimbării puterii de la Chișinău în vara acestui an. - S-au înregistrat sau nu schimbări pozitive în relațiile dintre Rusia și Moldova după vizita la Moscova a viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova Nicu Popescu? Ați vorbit despre pregătirea vizitei președintelui Republicii Moldova Maia Sandu la Moscova?- După o pauză determinată de procesele electorale din Moldova, se poate constata reluarea treptată a dialogului politic cu Chișinăul. Contactele noastre bilaterale devin regulate și stabile.În luna august a acestui an, șeful adjunctul Administrației Prezidențiale a Federației Ruse Dmitri Kozak a vizitat Chișinăul. În luna octombrie a acestui an, viceprim-miniștrii Moldovei Vlad Kulminski și Andrei Spînu au venit la Moscova, iar la Atena președintele Consiliului Federației Valentina Matvienko s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu.În timpul vizitei de lucru în Rusia din 17 noiembrie a lui Nicu Popescu, a fost semnată o declarație comună a ministerelor de externe cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Tratatul de prietenie și cooperare semnat. A fost stabilit de asemenea planul consultărilor interministeriale pentru perioada 2022-2023.A avut loc și o întâlnire între copreședinții Comisiei interguvernamentale bilaterale de cooperare economică Nicu Popescu și ministrul Agriculturii Dmitri Patrușev.S-a ajuns la un acord pentru organizarea în primul trimestru al anului 2022 a celei de-a 17-a reuniuni a Comisiei. Pregătirile pentru aceasta sunt în curs de desfășurare. Contactele dintre ministerele de externe ale celor două țări vor continua și ele.Salutăm atitudinea conducerii moldovenești față de cooperarea constructivă, pragmatică cu Rusia în scopul soluționării problemelor deschise. În același timp, ne așteptăm ca declarațiile corespunzătoare ale părții moldovenești să fie susținute de pași practici. La rândul nostru, suntem pregătiți să continuăm o astfel de interacțiune, respectând principiile pragmatismului și luând în considerare interesele reciproce.În ceea ce privește probabilitatea unei vizite a președintelui Republicii Moldova Maia Sandu în Federația Rusă, partea rusă a comentat în repetate rânduri această chestiune, inclusiv în urma recentelor negocieri cu Nicu Popescu la Moscova - se va putea vorbi despre o astfel de vizită atunci când va exista o agendă de lucru consistentă.- Ne putem aștepta în viitorul apropiat la organizarea unei întâlniri oficiale în formatul "5+2", după o pauză de doi ani? Se discută la modul practic despre retragerea trupelor ruse de menținere a păcii și munițiilor din regiunea transnistreană?Da, într-adevăr, procesul de reglementare transnistreană a trecut prin momente grele în ultimii doi ani. Relevant este că ultima întâlnire oficială în formatul „5 + 2” a avut loc la Bratislava în octombrie 2019. Există mai multe motive ale acestei pauze prelungite - pandemia de coronavirus și procesele politice interne din Republica Moldova.În 2021, Rusia și alți mediatori și observatori ai formatului „5 + 2” au depus multe eforturi pentru a pregăti următoarea întâlnire până la sfârșitul anului. Această oportunitate a fost destul de reală, dar nu a fost niciodată realizată din cauza poziției părții moldovenești. S-ar părea că tocmai Chișinăul ar trebui să fie cel mai interesat de avansarea procesului de reglementare, restabilirea dinamicii formatului „5+2”. Dar se pare că au prevalat alte considerente. În calitate de țară garant și mediator în procesul de negociere, facem apel către Chișinău și Tiraspol să intensifice dialogul în problema reglementării transnistrene, inclusiv în formatul „5 + 2”. Susținem restabilirea funcționării ritmice a acestui mecanism și organizarea rapidă a unei întâlniri în cele din urmă. Există o asemenea voință politică din partea Tiraspolului.În ceea ce privește prezența Grupului Operativ al Trupelor Ruse pe malul stâng al Nistrului, acesta are obiective clar definite. Mai întâi de toate, asigură contingentul rus de menținere a păcii ca parte a Forțelor comune de menținere a păcii. Mandatul operațiunii de menținere a păcii este departe de a fi epuizat și este legat în mod clar de ajungerea la acorduri politice privind soluționarea conflictului. Deocamdată suntem departe de asta.Un alt motiv al prezenței Grupului Operativ al Trupelor Ruse în Transnistria este necesitatea de a proteja depozitele cu muniții. Aceasta este în totalitate responsabilitatea noastră. Nu renunțăm la obligațiile noastre de a retrage și nimici această proprietate și suntem gata să examinăm pași concreți în această chestiune împreună cu partea moldovenească. - În ultimul an, Rusia a ajutat activ țările CSI în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Acum suntem amenințați de tulpina omicron. Intenționați să coordonați acțiunile și să dezvoltați în continuare cooperarea în acest domeniu?- Viața noastră deja de doi ani e marcată de lupta cu pandemia COVID-19. Această nouă realitate este cu noi de multă vreme: în diverse regiuni ale lumii se descoperă constant noi tulpini, iar numărul cazurilor, din păcate, nu scade foarte mult. Totuși, în mod paradoxal, în timp ce căutăm răspunsuri la o provocare atât de serioasă, am reușit să găsim resurse pentru creștere și dezvoltare. Vorbim, în primul rând, despre digitalizarea complexă a diverselor sfere ale vieții umane.În ceea ce privește țările CSI, pornim de la importanța păstrării spațiului sanitar și epidemiologic comun al acestei comunități. Rusia este pregătită să-și joace rolul în acest proces. De aceea, continuăm să oferim asistență cuprinzătoare prietenilor noștri din comunitate în combaterea COVID-19. Sprijinul reciproc într-o situație dificilă este firesc și normal. Acesta este ceea ce distinge cei mai apropiați prieteni și aliați care trăiesc unul lângă altul de secole.De la începutul pandemiei, am trimis în țările CSI peste o sută de mii de vaccinuri, un număr mare de teste, medicamente, echipamente de protecție personală, sisteme mobile de diagnosticare și laboratoare microbiologice moderne.Pe linia Ministerului Sănătății al Rusiei, Ministerului Apărării al Rusiei, Rospotrebnadzor, specialiștii medicali ruși călătoresc în țările Comunității pentru a oferi sprijin științific și metodologic și pentru a acumula experiență.Pe ordinea de zi se află aprofundarea relațiilor și furnizarea întregului sprijin științific și metodologic necesar. Remarcăm eficacitatea contactelor regulate între serviciile epidemiologice ale țărilor noastre, în special în cadrul reuniunilor Consiliului de Coordonare privind problemele protecției sanitare a teritoriilor statelor membre CSI împotriva importului și răspândirii bolilor infecțioase deosebit de periculoase. Este îmbucurător faptul că a fost îmbunătățit cadrul legal al Comunității. - Unul dintre subiectele care îi interesează pe cetățenii țărilor CSI este nerecunoașterea de către Rusia a certificatelor de vaccinare cu „Sputnik V” obținute în străinătate (de exemplu, vaccinarea cu „Sputnik” într-un spital din Kazahstan nu este recunoscută în Rusia), ceea ce creează probleme pentru mulți migranți din țările Comunității. Ce a cauzat această problemă și ce modalități există pentru a o rezolva astăzi?- Aș dori să remarc faptul că vaccinul rusesc „Sputnik V” este utilizat pe scară largă în absolut toate țările CSI, cu excepția poate a Ucrainei, se bucură de încredere și, ca urmare, este la mare căutare în rândul populației locale. Livrările, așa cum am spus deja, se ridică la sute de mii de doze de prima și a doua componentă. În Armenia, Belarus, Kazahstan și Uzbekistan, este pusă la punct producerea în bază de licență, cu Azerbaidjan încă discutăm această chestiune. Consider că aceasta este o mare victorie pentru știința națională, inclusiv în context internațional. Aplicația digitală „Călătoresc fără COVID-19” contribuie la restabilirea mobilității populației în contextul pandemiei. O pot folosi toate țările UEEA și majoritatea partenerilor din CSI.În prezent, sub coordonarea generală a Guvernului Federației Ruse, se lucrează intens la recunoașterea internațională a certificatelor de vaccinare cu preparate rusești, inclusiv în ceea ce privește recunoașterea codurilor QR ale certificatelor de vaccinare. Un grup de lucru interdepartamental corespunzător a fost creat sub conducerea Ministerului Sănătății din Rusia. Au loc consultări cu o serie de țări, inclusiv Kazahstan, în cadrul cărora se discută despre aspectele legale.Sunt convins că mulți cetățeni, nu numai ai Federației Ruse, ci și ai altor state, în primul rând ai țărilor CSI, speră să fie rezolvată cât mai curând posibil problema recunoașterii certificatelor. Vreau să vă asigur că Ministerul rus de Externe, la rândul său, face tot posibilul pentru aceasta.Interviul integral îl puteți citi aici>>>

