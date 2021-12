Noul vehicul de luptă rusesc pentru infanterie B-19

https://sputnik.md/20211228/noul-vehicul-de-lupta-rusesc-pentru-infanterie-b-19-47604714.html

Tehnica blindată pentru infanterie de producție rusească este cunoscută în toată lumea prin caracteristici de luptă înalte, siguranță și capacitatea de exploatare în orice condiții naturale și climatice.

Gama de vehicule este continuată cu demnitate de BMP B-19 cu modulul „Epoha”.Vehiculul de luptă pentru infanterie își încheie testele, urmând să intre în dotarea armatei rusești în viitorul apropiat. O partidă experimentală din 12 unități este exploatată cu succes de forțele armate. Specialiștii Ministerului Apărării al Rusiei desfășoară testele de poligon din 2019. BMP B-19 au acționat perfect în cadrul exercițiilor strategice comune Zapad-2021. Când grupul de blindate din cadrul unui pluton au fost trimis în luptă pentru confruntarea principalelor forțe ale inamicului convențional pe prima linie de apărare a unităților aliate ale Belarusului, Indiei, Mongoliei și Rusiei. Cele mai noi vehicule au ajutat la menținerea rezistenței militare a trupelor, menținerea unor linii, poziții și zone.Comandantul șef al trupelor terestre ale Rusiei, Oleg Saliukov, a menționat pe 27 decembrie că vehiculul de luptă B-19 depășește la capitolul capacităților de foc BMP-2 și BMP-3 rusești, ceea ce este firesc. Modulul de luptă “Epoha”, cu un tun automat de 57 de milimetri și două sisteme de control al armelor „Kornet” și „Bulat” (cu rachete de mici dimensiuni), asigură supremația unității în orice teatru de acțiuni militare și are capacitatea de a lovi eficient tancurile și alte tipuri de tehnici blindate, avioanele la altitudini mici, elicoptere, drone, personalul militar al inamicului, dotat cu mijloace de protecție militară și pe un teren accidentat.i de luptă (confortul și siguranța echipajului), este controlat la distanță, de la terminalele comandantului (vedere panoramică) și a trăgătorului. Mijloacele de orientare la țintă permit lovirea inamicului ziua și noaptea, în orice condiții meteorologice.Performanțe remarcabileTunul automat cu sensibilitate balistică scăzută și o mitralieră coaxială de 7,62 milimetri PKTM, sisteme de lansare bine cunoscută specialiștilor a sistemului de rachete antitanc “Kornet” (include patru rachete cu o rază de acțiune de până la 8 kilometri) și un sistem nou de rachete “Bulat” pentru luptele cu tehnica cu blindaj ușor – permite distrugerea combinată a diverselor ținte în ofensivă și defensivă.Proiectul modernizării profunde a BMP-3 (demontarea secției standard de luptă și instalarea noului modul), transformat în noul B-19, arată armonios și avansat tehnologic. Șasiul a fost îmbunătățit, caracteristicile au fost perfecționate, sistemul automat a atins nivelul inteligenței artificiale. Sistemul de control al focului „Epoha” depășește semnificativ dispozitivele BMP-3, fiind construită pe baza unor elemente moderne, dispune de un șir de capacități noi. Toate acestea asigură un salt calitativ al eficacității de luptă, deschide calea pentru implementarea unor noi proiecte – sisteme de recunoaștere, de transmitere a informațiilor și coordonatelor țintelor, integrarea pe câmpul de luptă cu alte mașini inteligente din aer și de la sol.Eliminarea conceptuală din spațiul destinat echipajului a secției de luptă va permite eliberarea unui volum suplimentar de luptă și amplasarea unui echipament suplimentar, o rezervă pentru o dezvoltare în viitor.Mașina de luptă a infanteriei B-19 are o masă de 18,7 tone, motorul e de 500 cai putere. Echipajul este alcătuit din 3 persoane, plus șapte infanteriști. Și, desigur, nu toate caracteristicile au fost făcute publice.Între timp forțele terestre ale Rusiei au primit în 2021 în dotare aproximativ 2500 de noi modele de arme, tehnică militară și specială, inclusiv vehicule de luptă pentru infanterie BMP-3, transportatoare blindate BTR-82A, tancuri T-90 și tancurile modernizate T-72BZM, T-80BVM.

