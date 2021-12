https://sputnik.md/20211229/bugetari-guvernul-moratoriu-angajari--47618837.html

Mai puțini bugetari? Guvernul vrea să instituie moratoriu la angajări

Mai puțini bugetari? Guvernul vrea să instituie moratoriu la angajări

Cabinetul de Miniștri vrea să pună moratoriu temporar privind angajările la funcțiile vacante în sistemul public. Un proiect de hotărâre în acest sens ar urma să fie supus votului în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

CHIȘINĂU, 29 dec - Sputnik. Autoritățile vor să stabilească moratoriu temporar privind încadrarea personalului în instituțiile/autoritățile publice și la Casa Națională de Asigurări Sociale, în funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2021. Astfel, se propune instituirea moratoriului pe un termen de un an, adică până la data de 31 decembrie 2022. Cabinetul de Miniștri ar urma să voteze astăzi un proiect în acest sens. Astfel, dacă proiectul va fi susținut, atunci locurile vacante din sistemul public care au fost înregistrate la data de 30 noiembrie nu vor putea fi ocupate de noi angajați. Conform proiectului, prevederile acestuia nu se vor aplica asupra funcțiilor pentru care, la data aprobării hotărârii, a fost anunțat concurs. „Pe parcursul moratoriului, angajarea personalului în funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară a numărului de posturi vacante per instituție/autoritate publică, indicat în prezenta hotărâre, luând în considerare numărul funcțiilor ocupate”, se menționează în proiect. Precizăm că, la data de 30 noiembrie, în instituțiile finanțate din bugetul de stat și în Casa Națională de Asigurări Sociale erau înregistrate 7 811 locuri vacante, pentru care se ar urma să se suspende încadrarea în câmpul muncii. Totodată, numărul de funcții vacante în autoritățile publice locale pentru care se recomandă suspendarea încadrării este de 6 315 locuri, dintre care cele mai multe sunt în Chișinău - 2 780. Conform proiectului, pentru anul 2022 pentru cheltuielile de personal vor necesita în jur de 21 de miliarde de lei, cu peste un miliard și jumătate mai mult față de cheltuielile aprobate pe anul 2021. În această sumă sunt incluse și majorările de care ar urma să beneficieze, începând cu anul 2022, unii bugetari. Autorii proiectului susțin că „este necesară raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru a direcționa resursele economisite în urma reorganizărilor structurale și optimizării numărului de personal din sectorul bugetar spre majorări salariale”. „Pe parcursul moratoriului, angajarea personalului pe funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară a numărului de posturi vacante indicat în anexele la proiect per autoritate. În același timp, prevederile proiectului admit posibilitatea încadrării, în perioada moratoriului, a personalului strict necesar realizării misiunii autorității publice sau în cazul reorganizărilor peste numărul de funcții vacante indicat, prin coordonarea cu Ministerul Finanțelor”, se menționează în proiect.

