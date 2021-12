Erdogan a anunțat obiectivul strategic al țării

“Prin calea pe care am parcurs-o în economie și prin instrumentele elaborate de noi am salvat țara de cercul vicios, în care ajunsese în trecut. Am scos-o din roțile instabilității, în care a rămas blocată, și din mecanismul vulnerabilității... Calea noastră sunt investițiile, locurile de muncă, producția, exportul și creșterea. Scopul nostru este să ajungem în top 10 celor mai puternice economii ale lumii”, a declarat marți liderul turc, într-un discurs rostit la ceremonia de înmânare a premiilor științifice ale Consiliului pentru studii tehnico-științifice ale Turciei (TÜBİTAK) și ale Academiei de științe a Turciei (TÜBA).