Cine riscă să facă o formă severă a bolii la infectarea cu Omicron

Șeful ”Rospotrebnadzor” a explicat care categorii de persoane suportă mai greu infectarea cu tulpina Omicron a coronavirusului.

CHIȘINĂU, 29 dec – Sputnik. Rusia este prima și singura țară din lume care a studiat tulpina Omicron a coronavirusului nemijlocit în Africa de Sud. Despre aceasta a relatat șefa ”Rospotrebnadzor” Ana Popova la summitul CSI de la Sankt Petersburg.„În 24 de ore am fost acolo împreună cu angajații, specialiștii Ministerului Sănătății, am fost primii și, probabil, singurii specialiști străini, medici și oameni de știință, virusologi și epidemiologi care au ajuns până în prezent la fața locului, și am văzut ce se întâmplă acolo”, a spus Popova.În același timp, ea a menționat că noua tulpină a coronavirusului provoacă o evoluție mai ușoară a bolii, judecând după Africa de Sud, însă acolo vârsta medie a populației este de 30 de ani. Totodată, ea a identificat două categorii de pacienți la care tulpina Omicron provoacă o evoluție deosebit de severă a bolii - este vorba de persoane nevaccinate și de persoane cu afecțiuni oncologice grave.„Ea afectează concomitent un număr mare de oameni. O evoluție severă se atestă doar la cei care nu sunt vaccinați, acest lucru este absolut adevărat, și la cei care au comorbidități, cei cu forme grave de diabet sau cu forme grave de cancer... Ea provoacă o evoluție mai ușoară, însă noi vedem deocamdată asta doar pe teritoriul Africii de Sud, dar acolo totuși vârsta medie a populației este de până la 30 de ani, în Rusia este mult mai mare, acesta poate fi un factor care asigură o asemenea evoluție", a spus șeful ”Rospotrebnadzor”.Organizația Mondială a Sănătății a decis, în urma unei reuniuni de urgență din 26 noiembrie, să clasifice noua variantă a coronavirusului identificată în Africa de Sud drept îngrijorătoare. Tulpina B.1.1.529 a fost numită de OMS cu litera greacă ”omicron”.

