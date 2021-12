https://sputnik.md/20211229/nu-ati-mai-vazut-asa-ceva-rusalca-din-rusia--video-47597787.html

Nu ați mai văzut așa ceva: Rusalca din Rusia – Video

Nu ați mai văzut așa ceva: Rusalca din Rusia – Video

Imaginile video ale moluștei Klione înotând în Marea Albă din Rusia i-au făcut pe utilizatorii Twitter „să creadă în minuni”.

2021-12-29T06:00+0200

2021-12-29T06:00+0200

2021-12-29T06:00+0200

rusia

sirene

video

marea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47597084_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_cbb12ac88634c9f4608351dd965eb261.jpg

Îngerul maritim înoată sub gheața Mării albe din Rusia, a scris autorul acestui filmuleț, care l-a și plasat pe Twitter, Mike Hudema.În comentarii, utilizatorii rețelei de socializare au relatat despre emoțiilor pe car le-au avut după ce au privit filmul cu neobișnuita sirenă maritimă.Este o minune – a scris unul."Este ca o zână subacvatică. Ce frumos", a fost surprins alt utilizator.“Un înger cu cornițe”, a comentatul altul.Vom menționa că molusca clione limacina este cunoscută și sub numele de „Îngerii Mării”.Potrivit cercetătorilor, Îngerii Marini sunt creaturi frumoase și misterioase.Biologul marin din Rusia, Alexand Semenov, care este șeful echipei de scufundări la stația biologică marină a Universității de Stat din Moscova, afirmă că aceste moluște pteropode de apă rece sunt printre cele mai studiate obiecte din neurobiologie, dar în același timp se știe puțin despre ciclul lor de viață.Dar odată ce apa devine prea caldă, ele dispar.„Nimeni nu știe unde merg, dar iarna următoare, în februarie, apar din nou sub gheață”, a spus Semenov.

https://sputnik.md/20190125/pestele-cel-mai-benefic-pentru-sanatate-24310164.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

sirene, video, marea