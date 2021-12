O profesoară din Moldova a fost premiată la un concurs internațional din Rusia

"Pentru mine acest premiu este un adevărat cadou de sărbători. Cea mai importantă realizare este faptul că am cunoscut colegi din mai multe țări de la care mă pot inspira. Grație acestui concurs, am stabilit relații de colaborare, ne-am împărtășit cunoștințele și am însușit noi metode și tehnici de predare a orelor de limba rusă, care pot deveni mult mai interactive și interesante pentru elevii noștri", a relatat în studioul Sputnik Moldova Jana Strătilă.