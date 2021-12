https://sputnik.md/20211229/valuta-vanduta-de-moldoveni--in-scadere-cu-40-ce-se-intampla--expert-47605141.html

Valuta vândută de moldoveni – în scădere cu 40%: Ce se întâmplă – expert



Expertul economic Viorel Gîrbu a constatat pentru Sputnik că ultimele evoluții de pe piața valutară internă a Moldovei arată că, pe final de an, oamenii se abțin de la mari cheltuieli sau chiar au sărăcit.

Chișinău, 29 dec – Sputnik. În luna noiembrie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a vândut 237,1 milioane dolari pe piața valutară internă. Este o sumă importantă, mai ales dacă notăm că în octombrie BNM a intervenit simbolic pe piața valutară – a vândut doar un milion de dolari.După vânzarea celor mai mult de 200 de milioane de dolari, rezervele valutare ale BNM au coborât sub pragul-record de peste 4 miliarde dolari stabilit în octombrie. Activele oficiale de rezervă constituiau 3 miliarde 781 de milioane 420 de mii de dolari pe data de 30 noiembrie.Moldovenii au schimbat cu 57 milioane dolari mai puțină valută în noiembrieDe ce a fost necesar ca BNM să intervină pe piață, sub forma unor vânzări masive de valută? Pentru că oamenii au dus cu 40% mai puțină valută la punctele de schimb, iar cererea a fost sporită – s-a majorat de 2,1 ori. Persoanele fizice au oferit diversă valută echivalând cu 85 de milioane de dolari în noiembrie – cu 57 milioane dolari (-40,1%) mai puțină decât în octombrie.Agenții economici au avut însă nevoie de un volum mai mult decât dublu de valută decât în octombrie: ei au solicitat în noiembrie echivalentul a 358,3 milioane de dolari americani, cu 189,2 milioane dolari (+2,1 ori) mai mult decât în luna anterioară.Astfel, în noiembrie 2021, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 23,7%. În octombrie, gradul de acoperire a cererii prin ofertă a fost de 84%.Prin urmare, BNM a considerat oportun să extragă din rezervele sale valutare cele 237 milioane de dolari și să satisfacă solicitarea de pe piața valutară internă.Viorel Gîrbu: „Moldovagaz” a avut nevoie de dolari, iar populația a cheltuit mai puținL-am solicitat pe expertul economic Viorel Gîrbu să comenteze pentru Sputnik de ce oamenii au dus mai puțină valută la punctele de schimb și de ce s-a dublat cererea agenților economici.Expertul a presupus că „Moldovagaz” a contribuit substanțial la majorarea cererii de valută din noiembrie: a convertit leii în dolari pentru a plăti furnizările de gaze naturale ale Concernului rus „Gazprom”.În opinia sa, „atrage atenția, totuși, gradul de acoperire a cererii prin vânzări de valută din partea persoanelor fizice: este foarte mic. Și, implicit oferta de valută din partea acestei categorii, este mică”, a menționat expertul.Potrivit lui, dacă va continua, această tendință poate contribui la deprecierea leului moldovenesc: „Aici sunt schimbări care, pe de o parte, denotă o înrăutățire cu potențial de a contribui la deprecierea valutei naționale în perioada următoare, dacă tendința continuă”.Totodată, Viorel Gîrbu vede în această situație și un semnal al faptului că populația a sărăcit și se abține acum de la cheltuieli.Reamintim, în context, că rata inflației anuale a constituit 12,44% în noiembrie, indicatorul crescând într-o lună cu 3,63%. În intervalul noiembrie 2020 - noiembrie 2021, prețurile la produse alimentare au urcat cu 15,49%, la mărfurile nealimentare - cu 11,28% și la serviciile prestate populaţiei - cu 9,65%.La cumpăna dintre ani, agenții economici cumpără activ euro și dolariÎn general, în 2021 leul a fost stabil în cotațiile valutare, cu episoade de apreciere chiar în timp ce inflația creștea și, prin urmare, puterea de cumpărare a monedei naționale era în scădere. Pe ce se bazează tăria leului și cum poate evolua moneda națională pe final de an au explicat experții Viorel Gîrbu și Veaceslav Ioniță într-un material anterior publicat de Sputnik.Pe final de decembrie, băncile și unitățile de schimb se așteaptă la o creștere a ofertei de valută din partea cetățenilor – este perioada sărbătorilor de iarnă, a cadourilor și a meselor festive, când moldovenii își cheltuie o parte din rezervele pe care le au sau primesc euro, dolari și alte valute de la apropiații care lucrează peste hotare.Prin urmare, leul se poate întări în această perioadă, dacă BNM nu va interveni pe piață.Specialistul estima că se poate ajunge la un curs de 17,5 lei pentru un dolar către finalul sărbătorilor de iarnă.Potrivit experților, în perioada sărbătorilor de iarnă, agenții economici/persoanele juridice cumpără activ valută, aprovizionându-se cu dolari și euro pentru anul viitor – importurile se fac cu valută.Atunci când cererea de dolari și euro crește, iar oferta scade, sunt importante deciziile BNM - aceasta poate menține un curs de schimb stabil al leului, dar poate admite și o depreciere lentă a monedei naționale.În 2021, a apreciat economistul și expertul Veaceslav Ioniță, Republica Moldova va înregistra câteva recorduri la capitolul „remitențe de peste hotare”. Pe final de an, vom constata că moldovenii au trimis acasă valută echivalând cu 1,7 miliarde de dolari sau chiar peste acest volum, a estimat el.Anterior, în anul 2013 în Moldolva a fost stabilit un record la vânzările de valută de către persoanele fizice: vânzările nete au fost de 2,9 miliarde de dolari.Spre deosebire de alte țări, Republica Moldova este constant asigurată cu euro și dolari de către moldoveni aflați la muncă peste hotare. Astfel, avem suficientă valută, încât prețul euro și dolarului să nu crească brusc și semnificativ pe piața valutară internă. Din această situație și derivă stabilitatea leului moldovenesc în cotațiile valutare.

2021

