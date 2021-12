Ambasadorul Rusiei le-a transmis un mesaj moldovenilor de Revelion și Crăciun

”În acest an am lucrat la consolidarea relațiilor ruso-moldovenești. Printre cele mai importante repere din acest an este aniversarea a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie și cooperare, întâlnirea de la Moscova a șefilor ministerelor de externe ale statelor noastre și o agendă cutural-umanitară bogată”, a spus Vasnețov.