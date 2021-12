Cum va fi vremea de Anul Nou: A fost actualizată prognoza meteo

https://sputnik.md/20211230/vremea-anul-nou-prognoza-meteo-47649327.html

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a actualizat prognoza meteo de Revelion. Iată câte grade vom avea în data de 31 decembrie 2021 și 1 ianuarie 2022.

CHIȘINĂU, 30 dec – Sputnik. Revelionul bate la ușă, iar meteorologii din Republica Moldova au venit cu o actualizare a prognozei meteo pentru sfârșitul acestui an și începutul anului 2022.Prognoza meteo de Anul NouAstfel, în data de 31 decembrie, pe timpul zilei, vom avea între 0 și +5 grade Celsius. Iar, în noaptea dintre ani temperatura aerului va fi în jur de 0 grade. În prima zi a anului 2022 mercurul din termometre va urca până la +9 grade Celsius, potrivit prognozei meteo prezentată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Totodată, pentru 31 decembrie, meteorologii anunță cer predominant noros, izolat vor cădea precipitații predominant sub forma de ploaie. În ultima zi a anului 2021 vom mai avea parte de ghețuș și vânt slab. În data de 1 ianuarie, izolat, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.Prognoza meteo pentru perioada 2 - 6 ianuarie 2022În această perioadă se vor atesta temperaturi de până la -5 grade Celsius pe timp de noapte. În data de 2 ianuarie, pe timp de zi, valorile termice vor oscila între 0 și +5 grade Cesius. Cerul va fi variabil, fără precipitații.Un pic mai cald va fi pe 3, 4 și 5 ianuarie, când ziua termometrele vor indica aproape +10 grade Cesius.Joi, 6 ianuarie temperatura va scădea până la +4 grade pe timp de zi, iar în noaptea de Crăciun pe stil vechi vom avea între -5 și 0 grade Celsius.Prognoza meteo pentru 30 decembrie 2021Astăzi, vremea în Moldova este determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică normală. Cerul este noros, fără precipitații esențiale, iar pe alocuri se va forma ghețuș. Vântul suflă slab, conform prognozei meteo publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Pe 30 decembrie, ziua se așteaptă maxime între -3 și +2 grade Celsius.Mai exact, în data de 30 decembrie, în Chișinău și la Bălți vom avea temperaturi de până la zero grade. În sudul Moldovei mercurul din termometre va oscila între -1 și +2 grade, iar în raioanele de centru între -2 și +1 grad Celsius, anunță meteorologii.

