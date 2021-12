Restricții în seara de Revelion: Iată cine este admis în restaurante

Potrivit datelor actualizate, la data de 27 decembrie, sub cod galben de alertă rămân municipiul Chișinău, raionul Drochia, raionul Dubăsari, raionul Ocnița, raionul Soroca, raionul Taraclia. Sub cod portocaliu se menține regiunea transnistreană, iar restul municipiilor și raioanelor țării sunt sub cod verde de alertă în contextul pandemiei COVID-19.