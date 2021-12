Toţi şoferii trebuie să ştie asta de Anul Nou: În cât timp iese alcoolul din sânge

https://sputnik.md/20211231/soferi-anul-nou-alcool-sange-47672314.html

În contextul sărbătorilor de iarnă, specialiștii au explicat în cât timp iese alcoolul din sânge în funcţie de băutura consumată.

CHIȘINĂU, 31 dec - Sputnik. Au mai rămas ore numărate până la noaptea dintre ani. În acest context, șoferii trebuie să țină cont de sfaturile specialiștilor care au explicat în cât timp iese alcoolul din sânge, astfel încât să evite riscul de a fi prinși băuți la volan.După o noapte de distracție și un somn lung, mulți dintre șoferi aleg să se urce la volan fără să țină seamă că ar mai putea avea alcool în sânge.Mai mulți cercetători au încercat să răspundă la această întrebare — în cât timp se elimină alcoolul din sânge.Totuși, durata eliminării alcoolului din organism depinde de foarte mulți factori, printre care: greutatea corporală a celui care bea, tipul de băutură consumat, durata în care este consumată băutura și cât de mult se odihnește conducătorul auto după ce a consumat o anumită cantitate de alcool.După cât timp se elimină alcoolul din sânge: Ce spun mediciiMedicii susțin că, în ceea ce privește persoanele care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în 20-30 de minute. Acest lucru se întâmplă deoarece metabolismul este mai rapid şi alcoolul ajunge mai repede în sânge.Dacă cel care a consumat băuturi alcoolice are o greutate de aproximativ 70 de kilograme, iată în cât timp va elimina alcoolul din corp:Timpul eliminării băuturilor poate să difere în funcție de gradul de alcool pe care îl conține fiecare.Ce pățești dacă urci băut la volan?Potrivit Regulamentului Circulației Rutiere în Republica Moldova, gradul minim de alcool reprezintă o concentrație de alcool în sânge de la 0,3 până la 0,5 g/l sau concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 până la 0,3 mg/l. Grad avansat este stabilirea concentrației de alcool în sânge de la 0,5 g/l și mai mult sau concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l și mai mult.Astfel, conducerea unui vehicul în stare de ebrietate, în țara noastră, se pedepsește cu amendă de până la 25 mii de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii cu o durată de la 40 la 60 de ore. În plus, șoferii sunt privați de dreptul de a conduce pe un termen de până la un an. Iar, dacă sunt prinși în stare de ebrietate alcoolică avansată la volan, șoferii riscă anularea dreptului de a mai conduce unități de transport.

