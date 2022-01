Născuți în noaptea dintre ani: Câți prunci au venit pe lume de Revelion

https://sputnik.md/20220101/nascuti-in-noaptea-dintre-ani-cati-prunci-au-venit-pe-lume-de-revelion-47688396.html

În noaptea de Revelion, doi copii au apărut pe lume la maternitatea Institutului Mamei și Copilului

CHIȘINĂU, 1 ian – Sputnik. Nopatea dintre ani a căpătat dublă semnificaţie pentru o familie din Capitală. Serviciul de presă de la Institutul Mamei și Copilului (IMC) a declarat pentru Sputnik Moldova că în acest an doar doi gemeni s-au născut de Revelion în instituția medicală. Micuții au venit pe lume în jurul orei 4 dimineața. Potrivit ofițerului de presă al IMC, Maxim Cazacu, deocamdată, părinții nu au decis ce nume vor purta micuții. Ambii nou-născuți, dar și mama lor se simt bine, iar în câteva zile vor fi externați.În acest an s-a înregistrat un număr foarte mic de nașteii în comparație cu noaptea de Revelion din 2021. Atunci la Institutul Mamei și Copilului au venit pe lume patru bebeluși.Din an în an, tot mai puțini prunci se nasc în Republica MoldovaPotrivit datelor Biroului Național de Statistică (făcute publice în data de 31 mai 2021), în 2020, numărul copiilor născuți-vii a constituit 30,7 mii, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. Biroul Național de Statistică nu oferă deocamdată date privind numărul pruncilor născuți în 2021, acestea fiind făcute publice, de obicei, la câteva luni după trecerea anului.

