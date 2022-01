https://sputnik.md/20220101/prima-zi-anul-superstitii-anul-nou-47676366.html

Ce nu trebuie să faci în prima zi a anului: Superstiții legate de Anul Nou

Ce nu trebuie să faci în prima zi a anului: Superstiții legate de Anul Nou

Tradiția spune că în prima zi a anului nu ai voie să plângi. Iată ce se întâmplă dacă vei scăpa lacrimi. 01.01.2022, Sputnik Moldova

2022-01-01T15:43+0200

2022-01-01T15:43+0200

2022-01-01T15:43+0200

societate

tradiții

tradiții și obiceiuri

sărbătorile de iarnă bat la ușă – tradiții, obiceiuri și acte de caritate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33e8c2a26faa41e4e32e3d50c7802a5d.jpg

CHIȘINĂU, 1 ian - Sputnik. De-a lungul istoriei și până în zilele noastre, oamenii obișnuiesc să creadă în magie. Astfel, majoritatea are convingerea că tot ceea ce se va întâmpla în noaptea de Anul Nou, dar și în prima zi a anului reprezintă un semn pentru ceea ce va urma în anul următor.Cele mai des întâlnite superstiții sunt legate de bani. Moldovenii cred în continuare că, dacă te prinde Anul Nou fără bani, vei fi sărac tot anul, iar dacă ai intrat în noul an cu datorii, acestea se vor ține scai de tine până la sfârșitul anului. Tradiția spune că în prima zi a anului se spală pe față, până la răsăritul soarelui, cu apa în care în ajun au fost aruncate monede. În noaptea dintre ani, dar și pe 1 ianuarie, la moldoveni nu se plânge.În mod tradițional, nu se aruncă nimic din casă în prima zi a Anului Nou, pentru că, procedând astfel, oamenii își pierd norocul. Se mai crede că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an va influența gazda tot anul. Totodată, în prima zi din an nu se iese din casă până când o persoană brunetă nu intră în locuință.

https://sputnik.md/20211225/culinar-revelion-salata-olivier-recete-47519260.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

tradiții, tradiții și obiceiuri, sărbătorile de iarnă bat la ușă – tradiții, obiceiuri și acte de caritate