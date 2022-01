https://sputnik.md/20220101/reactia-catolicilor-la-legea-eutanasiei-din-austria-47693479.html

Reacția catolicilor la legea eutanasiei din Austria

Astăzi, 1 ianuarie, în Austria intră în vigoare o lege care permite persoanelor bolnave în faza terminală și celor care suportă dureri mari să folosească dreptul de a primi asistență în eutanasie indirectă.

CHIȘINĂU, 1 ian – Sputnik. Recunoașterea dreptului de a facilita eutanasia indirectă în Austria va avea ca rezultat că oamenii vor fi tentați să-și pună capăt vieții, iar consimțământul ar putea deveni o marfă pe piața neagră, la fel ca certificatele de vaccinare împotriva coronavirusului, a declarat pentru RIA Novosti vicarul general al Arhiepiscopiei Romano-Catolice a Maicii Domnului de la Moscova, preotul Kirill Gorbunov.Biserica Catolică, a spus Gorbunov, are o părere fără echivoc negativă cu privire la fenomenul eutanasiei dintr-o serie de motive teologice și practice, principalul dintre acestea fiind că o persoană nu își dă sieși viață și respectiv nu are dreptul să și-o ia: nici pe a sa, nici pe a altora.Oamenii din această categorie, la o examinare mai atentă, au nevoie, în primul rând, de compasiune, îngrijire specială, sprijin în fața suferinței lor, pe care nu le primesc, a adăugat el.Latura practică a promovării eutanasiei, în opinia sa, schimbă în principiu atitudinea față de sistemul de sănătate, al cărui scop fundamental este îmbunătățirea vieții umane.„Ea are o zonă separată legată de încetarea vieții umane. Acest lucru pune o problemă morală pentru mulți lucrători din domeniul sănătății care ar putea fi implicați: nu este clar cum își vor putea continua munca”, a adăugat el.Problemele etice complexe asociate cu eutanasie vor însemna o revoluție în viața oamenilor, a societății, crede Gorbunov.După cum a spus frumos arhiepiscopul Vienei, cardinalul Schönborn, un om nu trebuie să moară de mâna altui om, ci în îmbrățișarea acestuia”, a concluzionat vicarul.

