Celebra soprană Valentina Naforniță va susține la data de 29 ianuarie, primul recital solo pe scena de acasă.

Valentina Naforniță va susține primul recital solo la Chișinău Celebra soprană originară din Republica Moldova, Valentina Naforniță, va susține la data de 29 ianuarie, primul recital solo pe scena de acasă.

Vocea de aur a Republicii Moldova – soprana Valentina Naforniță a vorbit în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" despre planurile pentru anul 2022.Interpreta de operă a sărbătorit Revelionul acasă, alături de familia sa. Celebra soprană a adăugat că pentru luna ianuarie are un plan grandios pentru oamenii de acasă.Valentina Naforniţă a câştigat numeroase concursuri, însă locul întâi obținut la ediția din 2011 a „BBC Cardiff Singer of the World” i-a adus notorietate, fiind declarată cea mai bună voce din lume. Astfel, compatrioata noastră a ajuns să evolueze pe cele mai mari scene ale teatrului liric din lume.

