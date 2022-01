https://sputnik.md/20220103/ignat-recomanda-cumpara-vinuri-moldovenesti-2021-47715697.html

Ignat: Aș recomanda să vă gândiți înainte de a cumpăra vinuri moldovenești produse în 2021

Ignat: Aș recomanda să vă gândiți înainte de a cumpăra vinuri moldovenești produse în 2021

CHIȘINĂU, 3 ian - Sputnik. Anul 2021 nu a fost cel mai bun an din punct de vedere climatic pentru vinificatorii moldoveni. Opinia a fost exprimată de expertul economic Anatol Ignat în studioul Sputnik Moldova.Problema este că strugurii nu au avut cel mai înalt nivel de zahăr, iar asta din cauza condițiilor climatice din 2021."Vara anului 2021 a fost destul de răcoroasă, mai ales în raioanele din centrul țării, așa că strugurii nu au ridicat cantitatea suficientă de zahăr. Au fost și alte motive. Vinurile nu vor fi de o calitate medie, dar, în general de o calitate mai proastă decât în ​​anii anteriori", a spus Ignat.În același timp, expertul a remarcat că nu în toate regiunile din țară, chiar dacă Moldova este mică, vinul a ieșit mai rău decât de obicei."Totuși, în unele zone mici vinurile vor fi destul de bune, nu este nevoie să generalizăm. Mai mult, această problemă nu este doar în Moldova. Calitatea vinului se schimbă de la an la an în toată lumea, mai ales că în ultima perioadă condițiile climatice „sar” foarte mult" , a mai spus expertul.În "primul an de pandemie", exportul de vinuri moldovenești a scăzut, dar, cu toate acestea, față de anul 2019, această sferă din industrie nu a suferit modificări semnificative, iar produsele autohtone au rămas la cerere pe piața externă. În ianuarie 2020, Moldova a înregistrat o creștere a exporturilor de vin cu 17,5%, iar în februarie - cu aproximativ 10%. În luna martie producătorii au observat o scădere cu 9% privind livrările de vin în străinătate, iar în luna aprilie cu 26%.În perioada 2018-2019, Republica Moldova a exportat produse vitivinicole în valoare de peste trei miliarde de lei.

