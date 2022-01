https://sputnik.md/20220104/retrospectiva-politica-a-anului-2021-aprecierea-unui-politolog-47751748.html

Retrospectiva politică a anului 2021: Aprecierea unui politolog

Un an fără Guvern deplin alegeri anticipate criză politică pandemică economică și energetică toate la pachet au marcat anul 2021

Politologul Ian Lisnevschi susține că anul 2021 a fost unul dificil din punct de vedere politic, iar consecințele acestuia vor fi resimțite în următorii ani de către cetățeni. Un an fără Guvern deplin, alegeri anticipate, criză politică, pandemică, economică și energetică – toate la pachet au marcat anul ce a trecut, afirmă politologul.În opinia sa, unul dintre lucrurile pozitive de pe arena politică moldovenească a fost faptul că președintele Maia Sandu a avut o atitudine neutră față de alte state, ceea ce a fost uimitor pentru mai mulți comentatori politici.Totodată, Lisnevschi a declarat că mesajul președintelui adresat cetățenilor în noaptea de Revelion nu descrie în totalitate situația din țara noastră."În mesajul de felicitare în noaptea dintre ani, șeful statului a spus că oamenii au redevenit stăpâni în țara lor prin votul de încredere pe care l-au acordat și că am scăpat de politicienii corupți (...). Personal, consider că lupta cu corupția a devenit un slogan populist și sunt doar declarații. Nu poți lupta cu corupția atunci când societatea are un venit mic și încearcă să obțină venit din altă parte. Mesajele de combatere a corupției se asociază cu campania electorală. Cât privește "micile victorii împotriva politicienilor corupți", acestea sunt niște declarații politice", a conchis interlocutorul.Ian Lisnevschi a mai adăugat că pe parcursul unui an de zile, multe probleme au rămas nesoluționate, ba mai mult, unele dintre acestea s-au accentuat. În mare parte, politologul s-a referit la problema sărăciei din cauza salariilor mici, creșterea prețurilor în mai multe sectoare și scăderea dramatică a activității economice.

Cristina Baș

Cristina Baș

