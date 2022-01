O boală neurologică misterioasă îi afectează pe zeci de tineri

https://sputnik.md/20220105/boala-neurologica-misterioasa-afecteaza-tineri-47771388.html

Zeci de tineri din Canada fără afecțiuni preexistente dezvoltă simptome ale unei boli neurologice neobişnuite.

CHIȘINĂU, 5 ian - Sputnik. Un angajat de la Vitalité Health Network din New Brunswick a declarat duminică pentru The Guardian că printre simptomele raportate de zeci de tineri sunt halucinații, dificultăți de gândire, mobilitate limitată, insomnie și scăderea rapidă în greutate. Se relatează că administrația locală ar încerca să muşamalizeze numărul tot mai mare de cazuri ca Alzheimer sau alte boli neurologice mai puțin frecvente la tineri.Deși numărul oficial de cazuri înregistrate de când boala misterioasă a fost recunoscută public pentru prima dată la începutul primăverii nu a crescut de la 48, mai multe surse au declarat pentru The Guardian că nu mai puţin 150 de persoane ar fi contractat boala care pare a se răspândi repede. Mai mulți tineri necesită încă evaluare, iar câțiva au murit.Unul dintre aspectele cele mai îngrijorătoare cu privire la afecțiune este că se cunoaşte foarte puţin despre transmitere, potrivit RT. În cel puțin nouă cazuri, îngrijitorii și alte persoane aflate în contact strâns cu persoanele bolnave au dezvoltat simptome similare cu cele ale persoanei bolnave, ceea ce sugerează că boala nu numai că se răspândește ușor între indivizi neînrudiți, dar că pot fi implicați şi factori de mediu. Unii au asemănat boala cu boala Creutzfeldt-Jakob, o boală fatală a creierului cauzată de proteine deformate numite prioni, deși, după cum se relatează, controalele nu au dus deocamdată la niciun caz confirmat de Creutzfeldt-Jakob.Provincia s-a străduit să țină cazurile secrete – cazurile au devenit publice anul trecut, când a fost divulgată presei o notă, iar guvernul a insistat că „clusterul” este doar rezultatul unor „diagnostice greșite” care grupează bolile fără legătură cu afecţiuni preexistente.Oficialii au declarat în octombrie că opt cazuri de pacienţi care au murit au fost cauzate de „patologii cunoscute și neasociate”.Totuşi, un om de știință din domeniul sănătății publice care a dorit să rămână anonim a sugerat că guvernul ascunde ceva. „Faptul că e vorba de pacienți tineri aici e un argument foarte puternic împotriva explicaţiilor care par a fi poziția preferată a guvernului din New Brunswick – şi anume, versiunea potrivit căreia cazurile din acest grup sunt grupate în mod greșit.”Tim Beatty, al cărui tată, Laurie, a murit cu simptome similare, fiind declarat postum drept un caz de Alzheimer, vrea să se efectueze teste ale rămășițelor tatălui său pentru neurotoxine, inclusiv β-metilamino-L-alanina (BMAA), un declanșator suspectat al bolii. Economia locală se bazează în mare măsură pe pescuitul de homari, iar substanța chimică poate fi găsită în concentrații mari în homar, potrivit unui studiu citat de The Guardian.Beatty și alte familii care și-au pierdut persoane dragi din cauza bolii misterioase au speculat că refuzul guvernului de a recunoaște posibila existență a grupului de boli în regiune ar putea fi motivat politic sau economic.„Dacă un grup de oameni a vrut să determine răspândirea de teorii ale conspirației, atunci guvernul nostru a făcut o treabă minunată în promovarea acestora. Încearcă ei să creeze o narațiune pentru public pe care speră să o asimilăm și de la care să plecăm? Pur și simplu nu înțeleg”, spus Beatty pentru The Guardian.

