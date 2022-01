https://sputnik.md/20220105/detoxifiere-permanenta-dieta-47791495.html

Detox după sărbători: Greșelile pe care le comit multe femei - cum îți revii în formă

Detox după sărbători: Greșelile pe care le comit multe femei - cum îți revii în formă

Cum detoxifiem organismul după sărbători. Sfatul specialistului

2022-01-05

societate

CHIȘINĂU, 5 ian – Sputnik. Mesele bogate cu mâncăruri savuroase de sărbători își pun amprenta pe organismul uman. Ne simțim corpul greoi, balonat și chiar avem senzația că am agăugat kilograme în plus în câteva zile. Curajoșii merg imediat la sala de sport, iar cei care nu au chef de așa ceva apelează la așa numitele detoxifieri post-sărbători.După masa de sărbători foarte mulți încearcă să slăbească rapid, fie că nu mănâncă o zi întreagă sau mănâncă toată ziua doar legume și fructe. Ceea ce nu este chiar corect, ne spune medicul terapeut, nutriționistul Marina Tomașenco-Danici.Într-un comentariu pentru Sputnik Moldova, despre cum ne revenim după sărbători, Marina Tomașenco-Danici ne-a spus că un detox pentru organism este un regim echilibrat și nu înfometarea.Specialistul nu este adept al înfometării, ci ne sugerează să mâncăm alimente ușoare și să ne concentrăm în special pe legume și fructe. Medicul ne recomandă să atragem atenția la ceea ce punem în farfurie, nu la faptul că punem. E bine știut că produsele animale măresc nivelul de acid din organism, iar brânzeturile, mezelurile, carnea grasă sunt bogate în grăsimi saturate greu de digerat pentru mulți dintre noi. Deci, vom reduce porțiile din astfel de produse și vom alege peștele alb, carnea slabă și iaurtul degresat. Sunt indicate legumele care conțin amidon, precum fasolea, lintea, mazărea sau cartofii dulci.Marina Tomașenco-Danici ne propune și câteva principii pentru un regim echilibrat, care cum spuneam, este un detox permanent pentru organismul nostru.În primul rând, alimentația trebuie să fie potrivită pentru fiecare organism în parte. La fel, alimentația trebuie să fie echilibrată și controlată caloric. Pentru a ne simți bine și mereu în formă trebuie să păstrăm moderația și să nu uităm că alimentația trebuie să fie variată, adică cât mai multe culori în farfurie.Un alt element important în alimentație ține de calitatea igienică a produsului. Pentru a nu reduce din calitate nu trebuie să recongelăm carnea/peștele. La fiecare decongelare calitatea igienică a produsului scade și apare riscul unei contaminări.Foarte important este să nu mâncăm în grabă. Senzația de sațietate este un proces complex reglat de hormoni care transmit semnalul la creier. Semnalul ajunge în 15-20 de minute.Pentru a evita să cumpărăm tot ce ne pare atractiv de pe rafturile din magazine, nutriționistul Marina Tomașenco-Danici ne recomandă să ne facem o listă de cumpărături și desigur să nu o uităm acasă când plecăm la supermarket.

