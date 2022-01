Europa riscă să rămână fără gaz în două luni

https://sputnik.md/20220105/europa-risca-ramana-gaz-doua-luni-47790547.html

Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, ar putea fi epuizate în decurs de două luni, pe fondul unei crize, sugerează Bloomberg.

CHIȘINĂU, 5 ian - Sputnik. Confruntat cu mai multe provocări, inclusiv creșterea prețurilor pe piața gazelor și tranziția energetică, Bătrânul Continent nu a depus suficiente eforturi pentru a-și asigura aprovizionarea stabilă cu gaze pentru iarnă și riscă să-și vadă stocurile epuizate în următoarele două luni, relatează Bloomberg.Depozitele europene de aur albastru se află în prezent la cel mai scăzut nivel comparativ cu aceleași perioade din anii precedenți, umplute la 56,24%, potrivit datelor Gaz Infrastructure Europe (GIE), sezonul de iarnă fiind în plină desfășurare. Aceasta este cu 15% sub media pe 10 ani, spune Bloomberg.Într-adevăr, Gazprom a anunțat că țările europene au epuizat deja peste 41% din stocurile acumulate în acest an, „cote record de picking în istoria Europei”, notează Sputnik France.Nu au fost făcute pregătiri în avansMulți specialiști dăduseră alarma cu mult înainte de apariția vremii reci. În octombrie anul trecut, Amos Hochstein, consilier american pentru securitatea energetică globală, și-a exprimat temerile că situația din Europa s-ar putea deteriora până la punctul în care ar putea pune în pericol viața oamenilor.La acea vreme, stocurile erau acoperite la 77%, un volum considerat suficient pentru a trece peste iarnă de către comisarul european pentru energie Kadri Simson și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare a Energiei (ACER).O afirmație combătută de Hochstein care, la rândul său, a subliniat riscul unei crize de disponibilitate a resurselor în Europa.Instabilitatea pieței de gaze și problemele de aprovizionare sunt condiționate de acumularea de factori negativi. Pe lângă iarna anterioară deosebit de lungă, care a contribuit la epuizarea stocurilor, tranziția energetică a pus mâna pe roți.Europa închide centralele pe cărbune, sporind dependența de surse regenerabile, în timp ce eolianul și solarul sunt uneori instabile ca surse de energie. În plus, cererea puternică din partea țărilor asiatice pentru GNL ajută la menținerea prețurilor ridicate.Gaz rusesc blocat de EuropaÎn fine, pe ordinea de zi se află și problema punerii în funcțiune a conductei Nord Stream 2 și cea a livrărilor de gaze rusești de către Gazprom.În calitate de principal furnizor de aur albastru al Europei, Moscova se confruntă cu numeroase acuzații că nu furnizează mai mult gaz, lucru pe care îl neagă mereu, explicând că nu poate livra în afara obligațiilor contractuale.Unii specialiști, la care se referă agenția, speculează că, criza ar putea dura până în 2025, când următorul val de proiecte GNL din Statele Unite vor începe să aprovizioneze piața mondială.El a adăugat că „2022 va fi un an volatil pentru prețurile gazelor în Europa”. Mulți specialiști și politicieni au evidențiat deja posibilele consecințe negative ale amânării lansării gazoductului rusesc, gata de funcționare, și mai ales închiderii acestuia.Printre cele mai recente declarații se numără Klaus-Dieter Maubach, directorul grupului energetic internațional Uniper, care a sugerat că oprirea proiectului Nord Stream 2 „ar fi un risc economic”. Lansarea acestuia nu este așteptată înainte de a doua jumătate a anului 2022, a susținut Agenția Federală de Rețea, responsabilă cu eliberarea autorizațiilor.

