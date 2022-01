https://sputnik.md/20220106/constantin-zatulin-despre-protestele-din-kazahstan-si-pozitia-occidentului---47823232.html

Constantin Zatulin, despre protestele din Kazahstan și poziția Occidentului

Care a fost cauza protestelor în masă din Kazahstan? Care este rolul trupelor de menținere a păcii și la ce să ne așteptăm de la Occident?

La întrebările Sputnik a răspuns Constantin Zatulin, primul adjunct al președintelui Comitetului privind relațiile cu CSI a Dumei de Stat.Deputatul rus a menționat că decizia a fost propusă de președintele Kazahstanului, Kasâm-Jomart Tokaiev, ca să “consolideze acele succese pe care el le-a obținut în lupta contra încetării dualității puterii și a preluării întregii puteri în Kazahstan. Anume Tokaiev, care a demis guvernul și conducerea tuturor serviciilor speciale, are nevoie acum de acoperire externă, ca să nu-i permită nimănui să schimbe cursul evenimentelor din țară”.“Nu cred că Occidentul are vreo implicare în demararea manifestațiilor”Constantin Zatulin consideră că evenimentele din ultimele zile, în mod evident, nu au fost întâmplătoare. Și ele s-au produs, în opinia politicianului, într-un moment nefavorabil pentru Rusia, când președintele Rusiei, Vladimir Putin, se pregătește să se întâlnească cu președintele SUA, Joe Biden, când relațiile cu Occidentul sunt încordate până la limită din cauza Ucrainei.“Eu consider că Occidentul – Occidentul colectiv, ca entitate mondială – bineînțeles, este prezent în orice eveniment din orice colț al globului. Dar să consideri că toate cele care au loc în Kazahstan sunt organizate la comanda Bruxellesului și Washingtonului – asta ar însemna să fii un analist cu ochelari de cal și incompetent. Eu nu cred că Occidentul are vreo implicare în prima fază a desfășurării protestelor”, afirmă Constantin Zatulin.Cauzele interne ale protestelor din Kazahstan“Cred că toate cele care s-au întâmplat poartă un caracter intern, de ține de situația din Kazahstan, iar principala cauză este neajunsurile politicii social-economice. Nivelul scăzut de viață, prezența altor motive de nemulțumire. Strângerea șurubului în sfera politicii interne și slăbirea lui în internet și pe rețelele sociale. S-au făcut că nu observă activizarea radicalilor naționaliști”.Rezultatul acestei politici este, potrivit lui Constantin Zatulin, “a naviga în derivă” – trecerea limbii kazahe de la scrierea chirilică la cea latină, amendarea limbii privind funcționarea limbilor, promovarea ideii unei singure limbi de stat (Potrivit Aliniatului 2 al Articolului 7 al Constituției Kazahstanului, limba rusă, alături de cea kazahă (de stat, potrivit Aliniatului 1 al aceluiași articol), este folosită oficial în organizațiile de stat și cele ale administrației publice locale – nota redacției).Rolul trupelor de menținere a păcii și posibile sancțiuniConstantin Zatulin este convins că trupele de menținere a păcii nu vor purcede la lichidarea combatanților, dacă nu va fi absolut necesar. “Ei doar își vor afișa demonstrativ prezența, asta în situația în care organele de drept din Kazahstan, recăpătând încredea în propriile forțe, vor face față situației. Rolul misiunii de menținere a păcii a OTSC, din câte eu înțeleg, este una demonstrativă. Ca însăși prezența lor să confirme: autoritățile Kazahstanului, în caz de necesitate, va primi ajutor de la OTSC”.“Oare țările occidentale au avut motive de a impune sancțiuni după introducerea forțelor de menținere a păcii în Nagorno-Karabah? Desigur că nu. Dimpotrivă, Occidentul, care dacă nu salută public această idee, o susține.În ceea ce ține de introducerea sancțiunilor împotriva Kazahstanului, nu cred că această idee va fi susținută. Bineînțeles, în plan propagandistic, subiectul va fi exploatat, dar nu există un motiv formal pentru impunerea sancțiunilor. Autoritățile țării, care fac parte din alianța politico-militară OTSC, s-au adresat OTSC în corespondență cu statutul acesteia și Organizația (Organizația Tratatului de Securitate Colectivă - n.n.) a răspuns pozitiv. Ce motive pot exista aici pentru a impune sancțiuni?Altceva este că Occidentul va căuta propriile beneficii, își va infiltra agenții de influență într-un anumit fel. Nu trebuie să avem dubii: Occidentul va folosi în propriile interese orice situație în orișice țară”, a conchis deputatul.

