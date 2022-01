https://sputnik.md/20220107/preturile-salariile-2022-prognoza-expertului-47811899.html

Ce se va întâmpla cu prețurile și salariile în 2022: Prognoza expertului

În prima jumătate a anului 2022 Republica Moldova nu va putea evita inflația ridicată. Vor crește și prețurile la bunurile de larg consum.

economie

pib

rata inflației

CHIȘINĂU, 7 ian - Sputnik. În prima jumătate a anului 2022, Republica Moldova, în ciuda stabilității așteptate a monedei naționale, nu va putea evita inflația ridicată și, în consecință, creșterea prețurilor la bunurile de larg consum. Precizarea a fost făcută de expertul economic Veaceslav Ioniță pentru Sputnik Moldova. În opinia sa, salariile în Republica Moldova vor continua să crească și s-ar putea dovedi a fi mai mari decât previziunile Guvernului, însă, din cauza inflației mari, creșterea lor reală va tinde spre zero.PrețuriPotrivit previziunilor lui Veaceslav Ioniță, creșterea prețurilor în Republica Moldova, precum și în întreaga regiune, va continua cel puțin șase luni. Și aceasta nu este doar o problemă a țării noastre, este o problemă a întregii lumi. Acest lucru se datorează creșterii prețurilor la energie, alimente și servicii de logistică. În multe țări, autoritățile sunt, de asemenea, nevoite să promoveze creșterea salariilor, ceea ce, potrivit expertului, va duce la o nouă rundă de creșteri de prețuri.În regiunea noastră, băncile naționale, potrivit expertului, încearcă să lupte împotriva inflației. În Polonia, inflația este cea mai mare din ultimii 20 de ani, unde rata inflației a fost majorată de șapte ori, în Republica Moldova a crescut de cinci ori pe an. „După estimările mele preliminare, pe care le-am făcut mai devreme, vom încheia anul cu o inflație anuală de 14-15%. Mi-e teamă că am fost optimist. Datele vor fi după 10 ianuarie și mă tem că inflația va fi mai mare. Același nivel va rămâne aproximativ șase luni", mai spune Ioniță.Salariile De asemenea, potrivit lui Ioniță, salariile vor continua să crească în țară, dar, ca și anul trecut, această creștere va fi suficientă doar pentru acoperirea inflației. În 2020, își amintește expertul, am avut cea mai mare creștere a salariilor reale. Creșterea reală în acest an este zero, iar în 2022, cel mai probabil va fi tot zero. „Nominal, salariul va crește. Guvernul prognozează un salariu mediu de 9 900 de lei. În opinia mea, va fi mai mare decât prognoza Guvernului. Cred că va fi de 10 500 - 11 000 de lei, dar creșterea reală va fi aproape de zero”, a spus Veaceslav Ioniţă.Cursul leului Economistul prezice că Banca Națională a Moldovei va face totul anul viitor pentru a întări moneda națională și, astfel, să rețină creșterea prețurilor."La noi, rata dobânzii are un efect foarte slab asupra inflației, pentru că avem o piață financiară slabă. Cursul are un efect semnificativ asupra inflației. Anul trecut leul a terminat chiar puțin mai bine decât a început. În raport cu dolarul, leul s-a depreciat ușor, dar în raport cu euro, dimpotrivă, moneda națională s-a întărit vizibil. În raport cu restul valutelor, leul a adăugat ușor în 2021. Acest lucru a ajutat să se asigure că prețurile nu au luat-o razna. Leul puternic a ajutat la reducerea inflației”, spune Ioniță.În opinia sa, dacă Banca Naţională a Moldovei va fi activă pe piaţa valutară anul viitor şi va efectua intervenţii valutare, acest lucru va contribui la menţinerea inflaţiei la acelaşi nivel.Veaceslav Ioniță face două previziuni pentru prima jumătate a anului 2022. Inflația va fi mare, iar cursul va fi stabil, din motivul că cursul este principala modalitate de combatere a inflației.Starea economiei și creșterea PIB-ului După ce a atins un vârf de redresare în 2021, creșterea economică globală continuă să se normalizeze. Potrivit experților, creșterea majorității economiilor din regiune va scădea, dar va rămâne stabilă în anul viitor - 2023.Veaceslav Ioniță nu se angajează să prognozeze creșterea PIB-ului în Republica Moldova anul viitor, el notează că pentru Moldova creșterea PIB-ului sub 6-7% pe an este un indicator nesatisfăcător.De remarcat că în ultimii ani, până la pandemie, economia Republicii Moldova a demonstrat o creștere stabilă a PIB-ului la nivelul de 3-5% pe an.

