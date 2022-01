https://sputnik.md/20220107/republica-moldova-ramane-fara-populatie-ce-ne-va-aduce-recensamantul-din-2023-47814274.html

Republica Moldova rămâne fără populație: Ce ne va aduce recensământul din 2023

2022-01-07T07:00+0200

CHIȘINĂU, 6 ian - Sputnik. Lipsa locurilor de muncă, o infrastructură slab dezboltată și neîcrederea în ziua de mâine se numără printre principalii factori care au redus drastic din populația țării noastre în ultimii ani. Ca să înțelegem cât de gravă este situația, am analizat fenomenul depopulării cu demograful Valeriu Sainsus, care a fost de acord să ofere un comentariu pentru Sputnik Moldova. Exterul a mai declarat că situația se agravează pe an ce trece. În raportul Biroului Migrație și Azil lansat la sfârșitul anului trecut este specificat că fenomenul migrației internaționale, în special a migrației forței de muncă din Republica Moldova are un impact dublu asupra populației. Pe de o parte efectele pozitive socio-economice, care sunt determinate de transferurile făcute din străinătate, iar pe de altă parte cele de ordin socio-demografic negative, care duc la deteriorarea profundă a structurii capitalului uman al țării.Migrația amplifică procesul de îmbătrânire a populației țării, deoarece pleacă din țară preponderent persoanele tinere, în vârstă aptă de muncă. Din an în an, tot mai puțini copii se nasc în Republica MoldovaPotrivit datelor Biroului Național de Statistică (făcute publice în data de 31 mai 2021), în 2020, numărul copiilor născuți-vii a constituit 30,7 mii, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani.Biroul Național de Statistică nu oferă deocamdată date privind numărul pruncilor născuți în 2021, acestea fiind făcute publice, de obicei, la câteva luni după trecerea anului.Generaţia tânără este în descreştere continuăDatele statistice oficiale arată că în perioada 2017-2021, numărul de tineri aflați în țară a scăzut simțitor. Totodată, conform rezultatelor Anchetei Forței de Muncă, doar o treime din tinerii cu vârsta de 15-34 ani au un loc de muncă. Valeriu Sainsus a mai menționat că ne așteaptă un viitor destul de subru. Totodată, și Centrul Național de Demografie și Biroul Național de Statistică confirmă că rezultatele sunt destul de nefaste. Pe lângă satele din țară, care dispar unul câte unul, în curând vom avea și orașe depopulate. În 30 de ani de independență țara noastră a pierdut peste 300 de mii de persoane, iar numărul acesta devine tot mai mare pe zi ce trece.

