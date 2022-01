https://sputnik.md/20220108/kosaciov-pacificare-kazahstan-47844494.html

Kosaciov: Misiunea de pacificare a OTSC din Kazahstan va întări autoritatea organizației

Kosaciov: Misiunea de pacificare a OTSC din Kazahstan va întări autoritatea organizației

Konstantin Kosaciov a evaluat acțiunile autorităților kazahe în timpul protestelor

2022-01-08T07:50+0200

CHIȘINĂU, 8 ian - Sputnik. Vicepreședintele Consiliului Federației Ruse, Konstantin Kosaciov, a evaluat acțiunile autorităților kazahe în timpul protestelor.Senatorul consideră că autoritățile kazahe au fost indulgenți cu protestatarii și nu au folosit forța până de curând. El a subliniat și greșelile făcute de guvernul Kazahstanului.Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat vineri că autoritățile americane au început să verifice legalitatea trimiterii contingentului de menținere a păcii OTSC în Kazahstan. Potrivit lui Konstantin Kosachev, Occidentul nu are motive pentru astfel de acțiuni.Potrivit acestuia, o astfel de reacție era previzibilă, așa cum se întâmplă întotdeauna atunci când orice situație evoluează fără știrea Occidentului „și nu conform scenariilor pe care le consideră optime pentru el însuși”.Răspunzând la întrebarea despre posibila durată a aflării forțelor de menținere a păcii ale OTSC în Kazahstan, președintele Consiliului Federației din Federația Rusă a menționat că operațiunea de menținere a păcii a fost inițiată de autoritățile din Kazahstan și tot ele vor trebui să ia o decizie dacă trupele OTSC nu vor mai fi necesare.Cât despre protestele în sine, după cum a remarcat Kosaciov, acestea au început spontan, având un caracter social, dar apoi scenariul s-a schimbat dramatic, printre protestatari s-au infiltrat militanți care fuseseră pregătiți în Orientul Mijlociu."În a treia zi (a protestelor - n.red) au început manifestări absolut extremiste, a început sechestrarea clădirilor în care se află autoritățile, unde se află organele de drept, depozitele cu arme. Toate acestea au început deja să amintească de scenariul clasic al „revoluției colorate”. Și nu mă îndoiesc că în mulțime au apărut oameni care știu să organizeze „revoluții colorate”, le-au mai organizat și în alte țări, care au apărut din afară și au început să zdruncine situația din interiorul Kazahstanului”, a spus Kosaciov.După cum a informat Secretariatul OTSC, la 6 ianuarie 2022 secretarul general al OTSC Stanislav Zasi, în numele Consiliului de Securitate Colectivă al CSTO, a informat ONU despre operațiunea de menținere a păcii din Kazahstan.„Stanislav Zasi a trimis o scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care se precizează că „în baza apelului președintelui Republicii Kazahstan Kassym-Jomart Tokaev, având în vedere amenințarea la adresa securității naționale și a suveranității Republicii Kazahstan, în temeiul articolelor 2 și 4 din Tratatul de Securitate Colectivă, Consiliul de Securitate Colectivă al OTSC a luat decizia de a desfășura o operațiune de menținere a păcii pe teritoriul Republicii Kazahstan prin forțele și mijloacele trupelor OTSC”.În plus, Stanislav Zasi a trimis scrisori similare secretarului general al OSCE, Helga Schmid, și secretarului general al SCO, Vladimir Norov.Acțiunile de protest în Kazahstan au început în primele zile ale noului an. Locuitorii orașelor Zanaozen și Aktau, care sunt situate în regiunea producătoare de petrol Mangistau, au ieșit pe străzi pentru a protesta împotriva dublării prețului gazului petrolier lichefiat, care este folosit în calitate de combustibil pentru mașini.Ministerul kazah al Energeticii a explicat că de la 1 ianuarie costul său a început să se formeze la tranzacțiile bursei electronice în baza cererii și ofertei. Pe 4 ianuarie, autoritățile au anunțat că sunt pregătite să îndeplinească principala revendicări ale protestatarilor - reducerea prețului gazelor. În pofida acestui fapt, protestele au început în alte orașe.În dimineața zilei de 5 ianuarie, președintele țării Tokaev a demis guvernul și a dispus introducerea reglementării de stat a prețurilor la gazul lichefiat și la benzină, pentru o perioadă de șase luni. El a anunțat, de asemenea, că va prelua funcția de șef al Consiliului de Securitate, care a fost condus anterior de primul președinte al țării, Nursultan Nazarbaev, și a anunțat noi măsuri pentru soluționarea situației.La ședința Consiliului de Securitate, Tokaev a informat că a cerut ajutor OTSC „pentru a depăși amenințarea teroristă”. Consiliul de Securitate Colectivă al organizației a decis să trimită forțe de menținere a păcii în Kazahstan, care vor rămâne acolo pentru o perioadă limitată.Tokaev i-a avertizat pe protestatari că autoritățile vor lua măsurile cele mai dure împotriva infractorilor, deoarece sunt deja morți și răniți în rândul forțelor de ordine. În întreaga țară a fost introdusă starea de urgență.

