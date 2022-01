https://sputnik.md/20220109/in-alma-ati-a-fost-restabilita-legatura-telefonica-sunt-deschise-pietele-47877834.html

În Alma-Atî a fost restabilită legătura telefonică, sunt deschise piețele

Trupele de menținere a păcii ale OTSC au instituit paza la cele mai importante obiective militare și de stat, iar viața în Kazahstan revine la normalitate treptat.

CHIȘINĂU, 9 ian – Sputnik. Locuitorii din Alam-Atî beneficiază din nou de legătură telefonică fără fir, de care nu s-au mai putut bucura din 6 ianuarie, anunță corespondentul RIA Novosti din acest oraș. Acest lucru a devenit posibil datorită acțiunilor interacțiunii dintre trupele kazahe și cele de menținere a păcii ale OTSC, care au luat sub protecția lor obiective importante de stat și militare.De asemenea și-au reluat activitatea rețele comerciale importante, piețele și întreprinderile, anunță RIA Novosti cu trimitere la surse locale ce coordonează acțiunile de aprovizionare și de reluare a vieții normale a municipiului Alma-Atî.De asemenea oficialitățile au mai anunțat că de duminică va fi reluată parțial și activitatea transportului public.Banca Națională a Kazahstanului a anunțat că din 10 ianuarie va fi pus în funcțiunile sistemele de plată ale centrului pentru plăți interbancare pentru achitarea pensiilor și salariilor pe conturile cetățenilor. În comunicatul său de presă Banca Națională a Kazahstanului anunță că aceasta va permite în mod prioritar asigurarea tranzacțiilor financiare neîntrerupte în monedă națională pentru populație și business pe tot teritoriul țării.Amintim că anterior adjunctul ministrului Apărării al Kazahstanului, general-locotenentul Sultan Gamaletdinov, le-a mulțumit ofițerilor și soldaților din forțele de menținere a păcii colective ale OTSC, care au fost dislocate în această țară pe perioada protestelor de masă, pentru ajutorul acordat poporului Kazahstanului.El a menționat că situați din Kazahstan se stabilizează și se află sub controlul autorităților.El a anunțat de asemenea că operațiunea antiterorist din Kazahstan va continua până la nimicirea totală a teroriștilor și restabilirea ordinii în țară.Câte persoane au decedat în urma revoltelor din KazahstanPrecizăm că peste 160 de persoane au decedat în Kazahstan în timpul dezordinilor din stradă, transmite Sputnik Kazahstan.Cele mai multe victime sunt înregistrate în Almatî – 103 persoane.Precizăm că președintele Kazahstanului Kassîm-Jomart Tokaev a declarat data de 10 ianuarie - zi de doliu național, în legătură cu numeroasele victime în timpul evenimentelor recente din Kazahstan.Amintim că acțiunile de protest în Kazahstan au început în primele zile ale noului an. Locuitorii orașelor Zanaozen și Aktau, care sunt situate în regiunea producătoare de petrol Mangistau, au ieșit pe străzi pentru a protesta împotriva dublării prețului gazului petrolier lichefiat, care este folosit în calitate de combustibil pentru mașini. Ministerul kazah al Energeticii a explicat că de la 1 ianuarie costul său a început să se formeze la tranzacțiile bursei electronice în baza cererii și ofertei.Pe 4 ianuarie, autoritățile au anunțat că sunt pregătite să îndeplinească principala revendicări ale protestatarilor - reducerea prețului gazelor. În pofida acestui fapt, protestele au început în alte orașe. În dimineața zilei de 5 ianuarie, președintele țării Tokaev a demis guvernul și a dispus introducerea reglementării de stat a prețurilor la gazul lichefiat și la benzină, pentru o perioadă de șase luni.Nursultan Nazarbaev – îndepărtat definitiv de la putereEl a anunțat, de asemenea, că va prelua funcția de șef al Consiliului de Securitate, care a fost condus anterior de primul președinte al țării, Nursultan Nazarbaev, și a anunțat noi măsuri pentru soluționarea situației. La ședința Consiliului de Securitate, Tokaev a informat că a cerut ajutor OTSC „pentru a depăși amenințarea teroristă”.Consiliul de Securitate Colectivă al organizației a decis să trimită forțe de menținere a păcii în Kazahstan, care vor rămâne acolo pentru o perioadă limitată.Tokaev i-a avertizat pe protestatari că autoritățile vor lua măsurile cele mai dure împotriva infractorilor, deoarece sunt deja morți și răniți în rândul forțelor de ordine. În întreaga țară a fost introdusă starea de urgență.În dimineața de 8 ianuarie, Ministerului Afacerilor Interne din Kazahstan a anunțat că peste 4 400 de persoane au fost reținute în urma revoltelor din această țară.

