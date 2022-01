În Moldova se așteaptă vremuri grele – iată de ce

„Atunci când la putere în țară ajung cadre tinere, întotdeauna speri la bine. Însă în Moldova acest lucru nu prea merge. După trecerea unei jumătate de an, când analizezi rezultatele muncii, întotdeauna apare întrebarea: de ce am crezut în acești domni. Și așa se întâmplă de fiecare dată, din an în an"- a spus interlocutorul.