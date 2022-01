https://sputnik.md/20220111/zaharova-l-a-criticat-pe-psaki-si-l-a-ridiculizat-pe-sikorsky-47930983.html

Zaharova l-a criticat pe Psaki și l-a ridiculizat pe Sikorsky

Anterior, Psaki a declarat că Statele Unite sunt pregătite ca Federația Rusă să dezinformeze comunitatea internațională cu privire la rezultatele negocierilor privind stabilitatea strategică.

2022-01-11T18:57+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/10/35540152_0:123:3087:1859_1920x0_80_0_0_ff55566d67cadcbfb632fd6cd4b359aa.jpg

CHIȘINĂU, 11 ian - Sputnik. În același timp fostul ministru polonez de externe a amenințat Rusia cu o lovitură sub centură.Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a pus sub lovitură în mod repetat conducerea SUA cu declarațiile sale incompetente, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de televiziune „Russia 1”.Anterior Psaki a spus că Washingtonul este pregătit ca Moscova să „răspândească dezinformări” cu privire la rezultatele negocierilor privind stabilitatea strategică.Negocierile ruso-americane, care au abordat garanțiile de securitate, au avut loc la Geneva, în perioada 9-10 ianuarie.„Rusia este de gen feminin”În plus, reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe a ridiculizat declarația europarlamentarului polonez, fostul șef al Ministerului de Externe polonez, care a amenințat Rusia cu o lovitură sub centură.Ea a adăugat că răspunsul lui Sikorsky a fost „un răspuns către ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a spus că NATO este un proiect geopolitic pentru acapararea teritoriilor rămase după prăbușirea Pactului de la Varșovia”.Declarația lui Radoslav Sikorsky a fost comentată în Duma de Stat a Federației Ruse. Șeful adjunct al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Dmitri Sablin, i-a răspuns fostului ministru de externe polonez şi actualului europarlamentar cu cuvintele că Sikorski este slab de fire are „un intestin” şi că hienele, cum a numit Winston Churchill Polonia, „acționează se din spatele stăpânului".Contradicțiile lui JenJen Psaki este cunoscută în întreaga lume pentru declarațiile sale controversate, precum și pentru criticile sale constante la adresa Rusiei. Așa că diplomatul american a criticat activ referendumul din Crimeea și reunificarea peninsulei cu Federația Rusă.La un briefing din 5 august 2014, un reprezentant al Departamentului de Stat a spus că exercițiile trupelor aeriene și cele ale apărării antiaeriană din regiunea Astrahan servesc la escaladarea tensiunilor la granița ruso-ucraineană.Tot în presă i se atribuie o frază prin care ea chipurile se amenință că va trimite flota americană pe țărmurile Belarusului, dar multe instituții de presă infirmă această afirmație.Însăși Jen Psaki spune că propaganda rusă își formează în mod deliberat imaginea negativă în presă. Apropo, Psaki este bine cunoscută și la ea acasă. Ea a fost criticată în mai multe rânduri pentru greșelile făcute în declarațiile politice.

