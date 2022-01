https://sputnik.md/20220112/comportamentul-nato-ameninta-securitatea-europeana-47972035.html

Comportamentul NATO amenință securitatea europeană – MAE rus

Viceministrul de Externe: ieșirea de sub control a situației se poate solda cu cele mai grave consecințe pentru securitatea europeană.

CHIȘINĂU, 12 ian – Sputnik. Sistemul de control al armamentelor în Europa s-a dezintegrat complet din cauza acțiunilor SUA și Occidentului, a declarat viceministrul rus de Externe Aleksandr Grușko, la conferința de presă de după ședința Consiliului Rusia - NATO.„Noi am indicat foarte cinstit, direct, fără încercări de a ocoli colțurile ascuțite și folosind anumite formule corecte din punct de vedere politic, am subliniat că o degradare în continuare a situației ar putea duce la cele mai imprevizibile și mai grave consecințe pentru securitatea europeană. Rusia nu este de acord cu un astfel de scenariu”, a spus diplomatul.Scopul NATO – descurajarea RusieiEl a subliniat că Moscova și Alianța Nord-Atlantică nu au în general o agendă pozitivă unificatoare, NATO are drept scop descurajarea Rusiei.„Pentru aceasta sunt alocate resurse colosale, nu se ascunde că acesta este scopul principal al alianței, iar însuși acest fapt are un efect distructiv asupra încercărilor de a edifica securitatea paneuropeană pe alte principii”, a menționat Grușko.Astfel, partea rusă a constatat că SUA și aliații săi încearcă să obțină superioritatea în toate teatrele posibile de operațiuni militare: pe uscat, în aer, pe mare, în spațiul cosmic și în cel cibernetic.Scopul Rusiei – restabilirea sistemului de securitateMăsurile pe care le-a propus Moscova în proiectele de acorduri cu SUA și NATO fac posibilă revenirea la edificarea securității europene, a subliniat Grușko. Toate elementele de acolo ”poartă un caracter complex”.„Propunerile rusești au fost prezentate în scris, ele sunt absolut clare și interconectate. De asemenea, contăm pe faptul ca țările NATO își vor prezinta considerentele cu privire la modul în care poate fi urmată calea implementării propunerilor pe care le-am înaintat. Sau să explice de ce sunt inacceptabile. < . ..> În baza analizei, vom putea decide deja asupra modului în care ne vom putea mișca mai departe”, a adăugat el.Diplomatul a menționat că extinderea NATO în continuare comportă riscuri care ”vor cântări mai greu decât orice decizie cu privire la extinderea de mai departe”.Potrivit lu Grușkoi, dacă țările alianței doresc cu adevărat să coopereze cu Rusia, atunci trebuie să accepte rolul acesteia de țară care garantează pacea în vastul spațiu euro-atlantic.După cum a subliniat viceministrul, Moscova pornește de la faptul că este necesar să se meargă pe trei direcții:Diplomatul a adăugat că alianța încearcă să forțeze Rusia să se ocupe de problemele trecutului, însă omenirea are deja în față „alte sarcini”. El a constatat că problemele care separă cele două părți sunt foarte grave, iar Moscova nu vede deocamdată cum ar putea fi depășite.Întâlnirea de la Bruxelles a constituit o continuare a negocierilor cu Statele Unite privind garanțiile de securitate, care au avut loc în perioada 9-10 ianuarie în Elveția. Consultări în aceeași problemă sunt programate și mâine, pe platforma de la Viena a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.La sfârșitul anului 2021, Rusia a publicat proiectele de acorduri cu SUA și înțelegeri cu NATO privind garanțiile de securitate. Moscova solicită între altele de la partenerii săi occidentali garanții privind renunțarea la extinderea în continuare a NATO spre est, aderarea la bloc a Ucrainei și la crearea de baze militare în țările post-sovietice.Consiliul Rusia-NATO a fost creat în 2002 ca platformă pentru dezvoltarea coordonării. După 2008, activitatea a fost ”înghețată, în 2014 relațiile au devenit și mai tensionate. O înrăutățire definitivă a interacțiunii a avut loc în octombrie anul trecut, când NATO a revocat acreditările a opt diplomați ruși. Drept răspuns, Moscova a decis să suspende activitatea misiunii permanente la sediul NATO din Belgia și să închidă misiunea de comunicații militare și biroul de informare al blocului de la Moscova.

