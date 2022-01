OSCE a chemat Azerbaidjanul și Armenia să înceapă un dialog constructiv

https://sputnik.md/20220112/osce-a-chemat-azerbaidjanul-si-armeniei-sa-inceapa-un-dialog-constructiv-47945139.html

Purtătorul de cuvânt al președintelui OSCE Kempinski îndeamnă Azerbaidjanul și Armenia să înceapă dialogul.

CHIȘINĂU, 12 ian - Sputnik. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa face apel către Baku și Erevan să se abțină de la folosirea forței și să înceapă un dialog constructiv, a declarat ofițerul de presă al președintelui în exercițiu al OSCE, Zbigneva Rau, al doilea secretar al Misiunii Permanente a Poloniei la Organizație, Bartosz Kempinski, pentru agenția de stat armenească „Armenpress”.Ministerul Apărării a mai spus că partea azeră a folosit artileria și drone în timpul bombardamentelor.Urmărim îndeaproape situația din Caucazul de Sud. Facem apel la Azerbaidjan și Armenia să se abțină de la folosirea forței și să înceapă un dialog semnificativ pentru a rezolva disputa cu privire la Nagorno-Karabah. Polonia, în calitate de președinte în exercițiu al OSCE, intenționează să colaboreze cu partenerii pentru a reînnoi și a consolida eforturile noastre pentru a asigura pacea și dezvoltarea durabilă în regiune”, a declarat Bartosz Kempinski, care este citat de Armenpress și RIA Novosti.La sfârșitul lunii septembrie 2020, ostilitățile s-au reluat în Nagorno-Karabah, care sunt o continuare a conflictului pe termen lung și a dus la victime în rândul populației civile.Părțile au făcut mai multe încercări de a încheia un armistițiu, dar s-a încununat de succes doar acordul tripartit la care s-a ajuns în noaptea de 10 noiembrie.Prin medierea Moscovei, Azerbaidjanul și Armenia au convenit să înceteze complet focul, rămânând în pozițiile lor și să facă schimb de prizonieri și de cadavre ale morților.În plus, raioanele Kelbajar și Lachin, precum și o parte din raionul Aghdam, care în perioada interbelică se aflau sub controlul nerecunoscutei Republici Nagorno-Karabakh, au trecut sub controlul Baku-ului.Forțele de menținere a păcii rusești au fost dislocate în regiune, inclusiv pe coridorul Lacinsk.

