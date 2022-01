https://sputnik.md/20220113/alexandr-stoianoglo-ramane-sub-control-judiciar-48002469.html

Alexandr Stoianoglo rămâne sub control judiciar

Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo rămâne încă 30 de zile sub control judiciar. Ce au decis magistrații

2022-01-13T18:59+0200

CHIȘINĂU, 13 ian - Sputnik. Curtea de Apel Chişinău a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău cu sediul în Ciocana de prelungire a măsurii cu 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Sputnik Moldova de Vasile Gafton, care este avocatul lui Alexandr Stoianoglo.În cadrul ședinței de judecată care a avut loc pe 4 ianuarie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului pe caz Victor Furtună cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privința lui Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 60 zile.Amintim că prima ședință de judecată în primul dosar inițiat pe numele procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, care urma să se desfășoare în data de 27 decembrie la Judecătoria Chișinău cu sediul Buiucani, a fost amânată. Astfel, audierea în acest dosar va avea loc pe 1 martie 2022.În acest dosar, Stoianoglo va ajunge pe banca acuzaților fiind învinuit de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.Asta după ce pe 9 decembrie, Alexandru Stoianoglo a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Ulterior, pe numele acestuia a fost inițiat un nou dosar de urmărire penală pe două capete de acuzare. Este vorba de încălcarea inviolabilității vieții personale și divulgarea datelor urmăririi penale.

