https://sputnik.md/20220113/transportator-rachete-tu-160m2-47998837.html

Primul zbor al noului Tu-160M2: Salutări Washingtonului și Bruxellesului

Primul zbor al noului Tu-160M2: Salutări Washingtonului și Bruxellesului

Observatorul militar Aleksandr Hrolenko descrie avantajele noului transportator de rachete Tu-160M2

2022-01-13T22:10+0200

2022-01-13T22:10+0200

2022-01-13T22:10+0200

editorialist

aleksandr hrolenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/04/47734594_0:0:1829:1029_1920x0_80_0_0_50e7b4f2db1e39d5bfeaa48b6ca39c24.jpg

Aleksandr Hrolenko, observator militarPrin persuasiune diplomatică sau constrângere tehnico-militar, Moscova va forța SUA și NATO să construiască relații pe principii de egalitate cu Rusia și aliații săi.Purtătorul de rachete strategice Tu-160M2 asamblat de la zero pe cerul deasupra Kazanului este o nouă dovadă de înaltă tehnologie a sfârșitului jocului geopolitic conform regulilor Occidentului și a dezvoltării unui sistem rus eficient de antidescurajare și antiintimidare, așa cum este definit de viceministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Alexandr Grușko. Noul transportator de rachete strategice Tu-160M2 cu geometrie flexibilă a aripii, construit la Uzina de Aviație din Kazan, a efectuat primul zbor pe 12 ianuarie.Producția în serie a „Lebedelor albe” modernizate în proporție de 80% răspunde provocărilor de securitate externă, condițiilor unei situații internaționale dificile și are loc la decizia președintelui rus Vladimir Putin.Acesta este primul transportator de rachete de completare nouă produs în serie din cele zece comandate în 2018. Toate aeronavele conform contractului trebuie să fie construite înainte de 2027 (costul total este de 150 de miliarde de ruble).Potrivit datelor „Tupolev”, Ministerul rus al Apărării intenționează să achiziționeze aproximativ 50 de astfel de vehicule. În același timp, 15 transportatoare de rachete de luptă Tu-160 sunt în curs de modernizare puternică.Mașinile de completare nouă și cele clasice puternic modernizate Tu-160 diferă în exterior numai prin marcaje - Tu-160M2 și, respectiv, Tu-160M. Platforma de luptă Tu-160 este o componentă importantă a triadei nucleare rusești, un factor de descurajare care asigură paritatea între Rusia și NATO. Purtătorul de rachete Tu-160M2 este unul dintre cele mai mari și cele mai de înaltă tehnologie ale industriei aviatice ruse.Aeronava este construită cu motoare NK-32-02 modernizate, sisteme de control, navigație, de control al armelor - pe o bază tehnologică fundamental nouă (digitală). La Uzina de Aviație din Kazan (filiala „Tupolev”) au fost modernizate echipamentele secțiilor de producere, baza pentru efectuarea testelor de zbor, a fost lansată cea mai mare instalație din lume de sudare cu fascicul de electroni și recoacere în vid a titanului.Efectul sinergic al producției și creșterea puterii mașinii sunt asigurate de întreprinderile avansate de metalurgie, construcții de aeronave și inginerie mecanică ale corporației „Rosteh”.Până în 2000, 700 de întreprinderi au participat la producția Tu-160 și a fost nevoie să fie creat un lanț similar din nou.Tactica tehnologiilor înaltePerspectivele platformei de luptă Tu-160 sunt uluitoare, dezvoltarea în continuare a proiectului va permite integrarea de noi tipuri de arme: rachete hipersonice, rachete de croazieră cu focos convențional sau nuclear, concepute pentru a distruge ținte terestre și maritime în zone geografice îndepărtate, adânc în spatele liniilor inamice.Tu-160 este singurul bombardier strategic din lume care este capabil să mențină o viteză de 2 Mach pentru o lungă perioadă de timp.Construcția unică a aripii (în diferite poziții variază de la 35 la 55 de metri) îi permite „Lebedei albe” să atingă viteze supersonice de până la 2200 km/h în regim de accelerație și să o mențină timp de 45 de minute, depășind liniile de apărare aeriene inamice, cu o încărcătură de luptă de până la 45 de tone. Bombardierele americane așa ceva nu au. Strategicul Tu-160M este capabil să acționeze fără a intra în zona de apărare aeriană a inamicului. Lansatoarele rotative permit transportarea a 12 rachete de croazieră în compartimente.Raza maximă de acțiune a noii rachete de croazieră Kh-101 este de 5.500 de kilometri. Modificarea obișnuită a X-101 are un focos cu o capacitate de aproximativ 400 de kilograme de TNT, iar unul special (X-102) este echipat cu un focos termonuclear cu o capacitate de 250 de kilotone la o megatonă. Spre deosebire de modificarea nucleară anterioară a lui Tu-160 (până în 2000 a fost produs într-o serie de 36 de unități) purtătorul de rachete modern este multifuncțional. Tu-160M ​​​​a demonstrat în mod repetat eficiența sporită în Siria.Datorită modernizării, motorul NK-32-02 a devenit mai econom, ceea ce permite creșterea intervalului maxim de zbor la 15.000 de kilometri. Toate purtătoarele de rachetă Tu-160 clasice vor fi reechipate cu motoare NK-32 din seria a doua până în 2030. Pentru a înțelege capacitățile platformei de luptă, în cadrul cooperării militare bilaterale, o pereche de „Lebede albe” a efectuat anterior un zbor fără opriri din Rusia către Africa de Sud, străbătând mai mult de 11 mii de kilometri în 13 ore. America de Nord sau Marea Britanie sunt mult mai aproape.Potrivit renumitei reviste americane Aviation Week & Space Technology, Tu-160 a fost inclus în lista celor mai importante realizări mondiale în domeniul aviației militare în 2020, dar Tu-160M2 este o aeronavă complet nouă, cu un arsenal de rachetă diferit. „Partenerii” occidentali trebuie să fi observat și apreciat „a doua venire” a Blackjack-ului (codul NATO).Reamintesc că Tu-160 a fost dezvoltat în URSS ca răspuns la transportatorul american de rachete strategice Rockwell B-1 Lancer. Bombardierele subsonice Tu-95 și M-4 nu au putut depăși în mod eficient sistemul de apărare aeriană NATO. În rezultat a apărut un transportator de rachete strategice supersonice unic, cel mai rapid și cu cea mai înaltă capacitate de transportare dintre toate aflate în serviciu. „Lebăda albă” a stabilit 46 de recorduri mondiale.Avantajul tehnologic al Tu-160 oferă un viitor de mare perspectivă noii mașini și răcește multe capete fierbinți de la Washington și Bruxelles.La fel de vertiginos se dezvoltă în Rusia proiectele de modernizare și producție în serie ale avionului de vânătoare MiG-31BM și ale elicopterului Mi-26T2V. Nu există analogi în lume (nici măcar Su-57 din a cincea generație).Potrivit datelor Forțelor Aeriene Mondiale 2022 și ale clasamentului mondial Global Firepower, Forțele Armate Ruse au a doua cea mai mare flotă de aviație militară din lume - 4173 de unități.În ceea ce privește numărul aparatelor de zbor, Forțele Aeriene ale SUA sunt în continuare fruntașe, dar nu au tehnologii hipersonice în metal. În Rusia, mai multe tipuri de rachete hipersonice au fost puse în funcțiune, iar experții lucrează pentru a le crește viteza și raza de acțiune.*Abonați-vă la canalul observatorului militar Aleksandr Hrolenko în Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://sputnik.md/20211228/noul-vehicul-de-lupta-rusesc-pentru-infanterie-b-19-47604714.html

https://sputnik.md/20211224/rusia-consolideaza-pacea-cu-un-cuvant-bun-cu-borei-si-iasen-47513417.html

https://sputnik.md/20211222/arme-nucleare-in-belarus-iskander-zirkon-sau-sarmat-47438808.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Hrolenko https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

aleksandr hrolenko