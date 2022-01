Vom putea plăti facturile în rate? Ce spune președintele Moldovagaz

”Noi în 2020, când situația financiară a fost mai bună, am mers în întâmpinarea consumatorilor și am permis reeșalonarea acestor datorii. Chiar pe trei luni, patru luni și mai mult. Nu am deconectat pe nimeni de la rețeaua de gaze. Acum este altă situație” afirmă șeful de la Moldovagaz.