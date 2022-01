https://sputnik.md/20220114/lavrov-ucraina-nato-garantiile-securitate-48032996.html

Lavrov a vorbit despre „liniile roșii”, Ucraina, NATO și garanțiile de securitate

Ministrul rus de Externe a susținut o conferință de presă extinsă cu privire la rezultatele activității diplomației ruse în 2021

CHIȘINĂU, 14 ian - Sputnik. Ministrul de externe Serghei Lavrov a susținut vineri o conferință de presă extinsă, în care a făcut bilanțul activității diplomației ruse în 2021.Oficialul a vorbit, printre altele, despre relațiile ruso-americane, despre situația din Ucraina și despre problema neextinderii NATO spre est.„Răbdarea Rusiei a luat sfârșit”Serghei Lavrov a spus că răbdarea Rusiei în ceea ce privește acțiunile Occidentului a luat sfârșit, ne-am pregătit mult timp, acum e timpul să acționăm, așteptăm când ne va răspunde „birjarul” din celălalt car.Cu toate acestea, oficialul rus a menționat că există speranță că lucrurile se vor redresa.Declarațiile au fost făcute în contextul în care miercuri, la Bruxelles a avut loc o reuniune a Consiliului Rusia-NATO. Întâlnirea a fost o continuare a negocierilor privind garanțiile de securitate dintre Rusia și Statele Unite, care au avut loc în perioada 9-10 ianuarie la Geneva. Joi, după ședința Consiliului Rusia-NATO, au loc consultări la sediul din Viena al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.La mijlocul lunii decembrie a anului trecut Rusia a transmis Washingtonului și aliaților săi proiectele de acorduri cu Statele Unite și proiectele de înțelegeri cu statele membre NATO, care includ, printre altele, prevederi privind garanțiile reciproce de securitate în Europa, nedesfășurarea de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune în zona de acces reciproc și renunțarea la extinderea în continuare a Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în fostele republici ale URSS.Vor fi reluate negocierile ruso-americane?Serghei Lavrov și-a exprimat speranța că negocierile cu Statele Unite ale Americii privind garanțiile de securitate vor fi reluate, iar asta depinde de răspunsul Washingtonului la propunerile Rusiei.„O mare parte din ceea ce se spune astăzi public este probabil legat de amplificarea artificială a tensiunii, de dorința de a crea o atmosferă în jurul Federației Ruse, inclusiv ca fundal suplimentar pentru negocierile începute la Geneva, continuate la Bruxelles și care, sper eu, le vom putea relua. Dar asta va depinde de răspunsul Statelor Unite, un răspuns scris clar la propunerile noastre", a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă.Rusia este pregătită pentru sancțiuni din partea OccidentuluiMinistrul rus de Externe a mai declarat că Rusia este pregătită pentru orice sancțiuni din partea Occidentului."Toate mecanismele de legături economice care depind de structurile controlate de Occident, desigur, conțin riscuri. Deja scăpăm consecvent și rapid de aceste riscuri. Mai ales în zonele high-tech", a precizat ministrul rus de Externe.„Occidentul împinge Kievul să rezolve cu forța conflictul din Donbas”Oficialul rus a mai spus că țările occidentale contribuie la evoluția negativă a evenimentelor.Cei care nu se aderă la „coalițiilor fruntașilor”, care dictează noi abordări tuturor celorlalți, sunt declarați retrograzi, a precizat ministrul.El a spus că există sute de trupe americane și britanice în Ucraina, iar furnizarea de arme de către Occident către partea ucraineană creează o tentație în plus pentru Kiev de a recurge la rezolvarea cu forța a conflictului din Donbas."Sunt militari străini acolo. Și mulți. Nu sunt mii, așa spune mulți uneori greșit, dar sunt câteva sute de americani, britanici și alții", a spus Lavrov.El a sfătuit Occidentul să-și focuseze atenția de la „invazia” mitică a Rusiei către amenințările președintelui ucrainean Zelenski împotriva rușilor și vorbitorilor de limbă rusă din țară.După cum a remarcat Lavrov, recent președintele Zelenski, vorbind despre locuitorii din Donbas, i-a numit „specii” și a declarat că „dacă sunteți „specii”, fiind cetățeni ai Ucrainei, vă considerați ruși, doriți să vorbiți rusa, doriți să împărtășiți cultura rusă, atunci cărați-vă în Rusia”.„Lângă linia de contact (Ucraina - n.red.) a adunat un număr neobișnuit de mare (de forțe armate - n.red.), dar Occidentului nu-i pasă. Este îngrijorat de ce face Rusia pe teritoriul său. Și dacă decide să folosească unitățile acumulate ale forțelor armate pentru a-i expulza pe ruși de acolo? Așadar, le-aș sugera colegilor noștri occidentali, când evaluează cine și unde se mișcă, unde își mută trupele pe teritoriul lor, să vadă ce obiective proclamă de fapt radicalii ucraineni, în frunte cu președintele, în raport cu rușii și vorbitori de limbă rusă”, a spus Lavrov în cadrul conferinței de presă.Totodată, diplomatul a subliniat că Rusia nu a amenințat niciodată poporul ucrainean, spre deosebire de Vladimir Zelenski.„Rusia nu a amenințat niciodată, nicăieri, nici în public, nici în spatele ușilor închise, poporul ucrainean. Iar domnul Zelenski și acoliții săi o fac direct. Am dat deja un exemplu când Zelenski le-a cerut rușilor să se care din Ucraina. Aceasta este o amenințare directă”, a spus ministrul rus de externe.Extinderea Organizației Tratatului de Securitate ColectivăMinistrul rus de externe Serghei Lavrov a mai anunțat că există posibilitatea de a extinde Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Din OTSC fac parte acum Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan.Potrivit acestuia, „cel puțin există interes pentru a stabili contacte în acest sens”.„În ultimul an și jumătate, după părerea mea, șefii de stat au semnat un protocol care modifică statutul și pe lângă membrii cu drepturi depline ai organizației se creează instituții partenere și observatoare”, a declarat ministrul.Despre NATO și „liniile roșii”NATO atrage în mod artificial Ucraina și țările scandinave în rândurile sale, a spus Serghei Lavrov.Lavrov a mai spus că Rusia nu acceptă categoric prezența NATO la granița sa. Aceasta este o „linie cu adevărat roșie”."Nu acceptăm categoric apariția Alianței Nord-Atlantice chiar la granițele noastre, mai ales având în vedere cursul urmat de conducerea ucraineană - atât al celei precedente, cât și al celei actuale. Aceasta este o adevărată linie roșie", a spus el.Ca o altă linie roșie, Lavrov a numit apariția în Ucraina a armelor de atac și a bazelor militare ale Statelor Unite și ale altor țări în Marea Azov.

