Peste 40 de mii de moldoveni pleacă anual din Republica Moldova – detalii alarmante

"Înainte de alegerile parlamentare din anul 2014, am realizat un sondaj în care am întrebat cetățenii dacă planifică să plece peste hotare. Atunci am avut cea mai mică intenție de emigrație. Aceste date relevă că oamenii sperau că lucrurile se vor schimba spre bine. În luna decembrie 2021 am repetat sondajul. Cu regret, numărul celor care spun că vor să aleagă calea străinătății a revenit la procentul obișnuit care era până la alegeri", a menționat expertul economic de la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.