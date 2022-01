https://sputnik.md/20220116/kremlinul-despre-nivelul-inalt-al-tensiunilor-la-granita-cu-ucraina-48056992.html

Kremlinul, despre nivelul înalt al tensiunilor la granița cu Ucraina

Kremlinul, despre nivelul înalt al tensiunilor la granița cu Ucraina

Purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei Peskov a declarat că situația de la granița cu Ucraina este tensionată.

2022-01-16T10:57+0200

2022-01-16T10:57+0200

2022-01-16T11:01+0200

politică

în lume

sua

ucraina

rusia

peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/11/47328549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4325a74a1a9c2d1e7182efe07f122d.jpg

CHIȘINĂU, 16 ian – Sputnik. Tensiunea la granița cu Ucraina este prea mare, de aceea Rusia insistă să obțină un răspuns direct la propunerile sale cu privire la garanțiile de securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Dmitri Peskov într-un interviu acordat postului american de televiziune CNN, fragmente video ale căruia au fost postate pe Twitter de gazeta Hill, comunică RIA Novosti.Moscova, potrivit lui Peskov, vrea să obțină ”un răspuns foarte concret la propunerile sale foarte concrete”.Din această cauză, potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui, Rusia așteaptă un „răspuns direct” la îngrijorările sale.Peskov a menționat de asemenea că SUA nu au prezentat nicio dovadă privind afirmațiile lor despre faptul că Rusia ar planifica o escaladare a situației în jurul Ucrainei. „Încă mai așteptăm dovezi”, a spus el.Reprezentantul oficial al Kremlinului a constatat că suntem nevoiți să trăim „într-o lume a acuzațiilor false, a știrilor false, a minciunii”.Anterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Jen Psaki a declarat, fără a prezenta nici un fel de dovezi, că SUA au stabilit termenele „invaziei” Rusiei în Ucraina, probabil, sub un „pretext fabricat”. O declarație similară despre faptul că Moscova ar căuta un pretext pentru astfel de acțiuni a fost făcută și de spicherul Pentagonului, John Kirby.Ambasada Rusiei la Washington a calificat aceste declarații drept presiune informațională.La sfârșitul lunii decembrie, secretarul Consiliului de Securitate Naţionalăşi Apărare al Ucrainei, Aleksei Danilov, a declarat că nu vede amenințarea unei invazii de amploare a Rusiei, iar autoritățile nu intenționează să introducă legea marțială în țară.MAE rus a dezmințit în mod repetat informațiile despre ”concentrarea” trupelor la granița ruso-ucraineană, pe care Occidentul, după cum menționează în instituția, le folosește ca pretext pentru sancțiuni ultimative.Vladimir Putin a subliniat de asemenea că Moscova nu are de gând să atace pe nimeni. Potrivit lui, amenințarea rusă este „o invenție a celor care vor să profite de rolul lor de detașament de avangardă al luptei împotriva Rusiei, să capete anumite bonusuri și preferințe pentru asta”.Negocierile cu NATOLa începutul acestei săptămâni au avut loc o serie de consultări între Rusia, Statele Unite și NATO pe tema garanțiilor de securitate: în perioada 9-10 ianuarie chestiunea a fost discutată la Geneva, la întâlniri cu partea americană, pe 12 ianuarie – la ședința Consiliului Rusia - NATO, iar pe 13 ianuarie – pe platforma OSCE.Lavrov a declarat că Occidentul a promis să dea săptămâna viitoare un răspunsuri în scris la propunerile Rusiei cu privire la acordul cu Statele Unite și a înțelegerii cu NATO. După cum a subliniat ministrul, Moscova are nevoie de un răspuns concret la fiecare articol din documentele prezentate - de acest lucru vor depinde acțiunile ulterioare ale părții ruse și perspectivele de reluare a negocierilor.Kremlinul insistă pe încetarea cooperării militare a blocului cu țările post-sovietice, renunțarea la crearea bazelor pe teritoriul acestora, limitarea desfășurării armelor de atac în apropierea graniței rusești, scoaterea armelor nucleare americane din Europa și garantarea neextinderii NATO către Est.

https://sputnik.md/20220114/lavrov-ucraina-nato-garantiile-securitate-48032996.html

https://sputnik.md/20220115/sua-pregatesc-un-raspuns-cu-privire-la-garantiile-de-securitate-48047927.html

https://sputnik.md/20220113/rezultatele-consultarilor-rusia-sua-47978446.html

sua

ucraina

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

în lume, sua, ucraina, rusia, peskov