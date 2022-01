VIDEO: Constantin Botnari roagă procurorii să-l audieze la Londra

„În 2019 am emigrat cu familia mea în Marea Britanie, fără a avea vreo restricție de deplasare. În prezent locuiesc și muncesc aici într-o firmă privată. Cu trei săptămâni în urmă am aflat din presa din Moldova că sunt dat în căutare prin Interpol. Tare m-a uimit acest caz. Niciodată nu am fost cercetat penal, nu am fost citat nicio pe o cauză penală”, afirmă Botnari.