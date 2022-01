https://sputnik.md/20220117/chisinaul-cod-rosu-restrictii-vigoare--48078167.html

Chișinăul, sub cod roșu: Ce restricții intră în vigoare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a actualizat lista localităților în funcție de incidența de COVID-19 înregistrată și a stabilit Codul în care se încadrează fiecare raion din țară.

CHIȘINĂU, 17 ian - Sputnik. După ce joi, 13 ianuarie, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a stabilit că, în urma incidenței înregistrate, se atestă Cod portocaliu în Capitală, astăzi specialiștii din cadrul ANSP anunță că Chișinăul cade sub incidența de cod roșu, atestându-se un număr de 459 de cazuri de COVID-19 la 100 de mii de locuitori. Totodată, și raionul Ialoveni cade sub incidența de cod roșu, celelalte raioane fiind plasate sub cod portocaliu de pericol de infectare. Doar raioanele Dondușeni, Basarabeasca, Fălești, Nisporeni, Șoldănești și UTA Găgăuzia intră sub incidența de cod galben, atestându-se un număr mai mic de cazuri de COVID-19. Amintim că în luna septembrie, membrii Comisiei au decis să instituite patru praguri de alertă în funcție de incidența cazurilor în fiecare localitate. Astfel, Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță săptămânal care sunt pragurile de alertă stabilite în fiecare localitate, iar Comisiile teritoriale trebuie să adapteze măsurile restrictive în funcție de pragul stabilit de epidemiologi.Cum se stabilește pragul de alertă:Astfel, în localitățile în care s-a instituit pragul de alertă de cod roșu sunt impuse mai multe restricții. Printre cele mai importante se numără obligativitatea prezentării certificatului COVID-19 în localuri, cluburi de fitness, săli de concerte și teatre, iar universitățile vor trece la orele online. În pragurile de alertă portocaliu și roșu, regulile privind evenimentele private rămân a fi următoarele: în pragul portocaliu acestea se permit doar cu prezentarea de către participanți a certificatului COVID-19, iar în pragul de alertă roșu aceste evenimente sunt interzise. Pentru prevenirea aglomerației, în situația pragului de alertă roșu, accesul în Aeroportul Internațional Chișinău va fi permis doar pasagerilor.Totodată, potrivit CNESP, în localitățile unde este instituit pragul de alertă verde și galben, la evenimentele private precum nunți, cumătrii, zile de naștere și altele, organizate cu un număr de 25 de persoane și mai mult, oamenii vor trebui să prezinte certificatului COVID-19.

