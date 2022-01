https://sputnik.md/20220117/in-chisinau-copiii-ar-putea-fi-testati-la-covid-chiar-in-scoli-sau-gradinite-48094018.html

În Chișinău, copiii ar putea fi testați la COVID chiar în școli sau grădinițe

În Chișinău, copiii ar putea fi testați la COVID chiar în școli sau grădinițe

Administrația Capitalei a declarat că o astfel de măsură ar contribui la depistarea precoce a bolii.

2022-01-17T22:02+0200

2022-01-17T22:02+0200

2022-01-17T22:02+0200

coronavirus

chișinău

copii

școli

testare

vaccinare

grădinițe

covid-19

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44414749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_386dfae677af78282dd36c9657d73b0b.jpg

CHIȘINĂU, 17 ian. - Sputnik. Ținând cont de creșterea semnificativă a numărului de îmbolnăviri în rândul copiilor, Primăria Chișinău va distribui testele rapide procurate pentru profesori în instituțiile educaționale din Capitală.Despre aceasta a scris pe rețelele de socializare primarul Ion Ceban. Potrivit edilului-șef, dacă unii dintre copii vor prezenta simptome asemănătoare celor prezente în cazul infectării cu COVID, aceștia trebuie să aibă posibilitatea, cu acordul părinților, să fie testați direct în grădiniță sau școală.După cum speră administrația Capitalei, această măsură va oferi o doză de protecție suplimentară, în condițiile în care COVID – 19 este confundat deseori cu viroza sau gripa, ”ca ulterior să se îmbolnăvească și alți copii, adulți, iar lanțul să continue”.Luni, specialiștii din cadrul ANSP au anunțat că Chișinăul, dar și raionul Ialoveni sunt sub incidența de cod roșu, atestându-se un număr de 459 de cazuri de COVID-19 la 100 de mii de locuitori.Doar raioanele Dondușeni, Basarabeasca, Fălești, Nisporeni, Șoldănești și UTA Găgăuzia intră sub incidența de cod galben, atestându-se un număr mai mic de cazuri de COVID-19. Restul raioanelor sunt plasate sub cod portocaliu de pericol de infectare

https://sputnik.md/20220117/alarmant-creste-alarmant-numarul-copiilor-infectati-cu-covid-19-48071108.html

chișinău

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chișinău, copii, școli, testare, vaccinare, grădinițe, covid-19, știri din moldova