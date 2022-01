https://sputnik.md/20220118/universitatile-din-republica-moldova-raman-fara-studenti--48072420.html

Universitățile din Republica Moldova rămân fără studenți

Din 2007 încoace, în fiecare an numărul studenților înmatriculați în universitățile din Republica Moldova este în continuă scădere.

CHIȘINĂU, 18 ian - Sputnik. Această tendință a fost mai puțin pronunțată în ultimii doi ani, dar nu pentru că situația s-ar îmbunătăți, adică s-ar atesta o tendință de normalizare. Dimpotrivă, este vorba de un efect temporar al pandemiei de coronavurus și al restricțiilor care au fost impuse.Expertul economic Veaceslav Ioniță constată că în ultimii 13 ani are loc reducerea continuă a numărului studenților, iar acest fapt ca avea consecințe grave asupra întregii societăți, dat fiind că economia nu va dispune de forță de muncă calificată.Cel mai mare număr de studenți din istoria Republicii Moldova, 128 de mii, a fost înregistrat în anii 2006-2007. Ulterior, timp de 13 ani, numărul lor a scăzut dramatic, până la 56 de mii în 2019. Însă, în ultimii doi ani a fost o creștere a studenților, până la 59600, constată expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.Potrivit lui, în 2006-2007 erau 39 de studenți la o mie de locuitori, iar în prezent acest raport este de 22,6 studenți la o mie de locuitori.În opinia sa, sunt doi factori negativi care au determinat scăderea dramatică a numărului de studenți timp de 13 ani și sunt trei factori pozitivi care au dus la creșterea numărului acestora în ultimii doi ani. În total, cinci factori au marcat sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.Natalitatea redusăCel mai dramatic factor, spune Veaceslav Ioniță, este că în Republica Moldova numărul tinerilor scade din cauza natalității reduse. Dacă în 2010 erau aproape 424 de mii de tineri de vârstă universitară, de 19-24 de ani, în prezent sunt doar 245 de mii. Către 2025 se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 220 de mii.Tinerii emigrează în număr mareAl doilea fenomen cu un impact negativ, afirmă analistul economic, este plecarea tinerilor peste hotare. Din cei aproape 235 de mii pe care îi are Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 19 și 24 de ani, doar 146 de mii sunt în țară, restul 88 de mii sunt plecați. Anual 4500 de tineri de vârstă universitară pleacă.Pandemia de coronavirus, ca efect pozitiv pentru universitățile din MoldovaPrimul factor pozitiv, potrivit economistului, este faptul că în ultimii doi ani la studii universitare au mers cu 3600 de tineri mai mulți. Din cauza pandemiei, mai mult de o mie de tineri nu au reușit să meargă la studii peste hotare și au ales să învețe acasă. Dacă în 2019, rata medie a tinerilor, de la 19 la 24 de ani, care au mers la universitate a fost în proporție de 28%, în 2020 a fost de 31%, iar în 2021 estimativ este de 32,7%.Moldovenii fac studii universitare și după 35 de aniExpertul a mai menționat că, în prezent tot mai mulți tineri de peste 30 de ani aleg să facă o facultate. În special aceasta se observă în rândul populației de peste 35 ani, care în ultimii doi ani și-a majorat înclinația spre universitate cu 30%.Studenții străini mențin active universitățile moldoveneștiAnalistul economic a mai remarcat faptul că astăzi studenții străini mențin active universitățile moldovenești. Datele pentru 2020 arată că în Republica Moldova sunt 4600 de studenți străini, de trei ori mai mulți decât acum zece ani. Aproape 13% dintre toți studenții pe care îi are Republica Moldova, la secția zi, sunt străini sau fiecare al șaptelea student din auditori în Republica Moldova este un străin. Aceștia asigură anual circa 100 de milioane de dolari venituri țării.

