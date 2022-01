https://sputnik.md/20220119/certificatul-covid-obligatoriu-spatiile-inchise-neesentiale-48152432.html

Certificatul COVID - obligatoriu, dar nu peste tot: Unde avem acces fără el

Accesul în spațiile închise neesențiale se va face strict în baza certificatului COVID-19, anunță Gavrilița.

2022-01-19T18:21+0200

CHIȘINĂU, 19 ian - Sputnik. Certificatele de vaccinare anti COVID-19 vor deveni obligatorii pentru toate spațiile închise neesențiale. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița în cadrul unei conferințe de presă.O decizie în acest sens ar urma să fie aprobată în cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică care este anunțată pentru ziua de mâine.Potrivit prim-ministrului, introducerea unor noi restricții este din cauza numărului mare de infectări zilnice și a răspândirii tulpinii omicron în țara noastră."Vedem că tulpina omicron are deja răspândire comunitară, această tulpină omicron este mai contagioasă decât tulpina delta. Noi deja vedem o creștere exponențială a numărului de cazuri și ne așteptăm să avem mult mai multe cazuri decât în valurile precedente", a declarat Gavrilița.Premierul a mai declarat că autoritățile au convocat săptămâna trecută o ședință a comisiei extraordinare pentru sănătate publică, unde au fost adoptate deja anumite măsuri adiționale."Astăzi am avut consultări cu peste 50 de asociații de afaceri despre introducerea unor măsuri de protecție adiționale, am prezentat modalitatea de accesare a mecanismelor de compensare care au fost adoptate de Guvern la sfârșitul anului trecut. Mă refer la compensarea șomajului tehnic, pentru reducerea activității de muncă, oferirea a două zile libere pentru vaccinare și compensarea pentru părinții care sunt nevoiți să rămână acasă pentru a avea grijă de copii în cazul în care este suspendat procesul educațional sau se trece la învățământul online", a spus Gavrilița.Amintim că la ședința de astăzi a Guvernului, premierul Natalia Gavrilița a declarat că pe 20 ianuarie Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică se va întruni în ședință. Ieri, 18 ianuarie, s-a înregistrat un număr record de cazuri noi de infectare de la declanșarea pandemiei de coronavirus în 2020. Este vorba de 2 681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, după efectuarea a 13 548 de teste. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 393 423.

