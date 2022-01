Expert rus: Cât ar plăti Moldova pentru gaz fără reducerea Gazprom

https://sputnik.md/20220119/expert-pret-gaz-moldova-gazprom-48145585.html

Analistul rus Igor Iușkov a explicat cât ar plăti Moldova dacă ar cumpăra combustibil albastru fără reducere

CHIȘINĂU, 19 ian - Sputnik. Nu Gazprom ridică prețul gazelor furnizate Moldovei, acesta depinde de prețurile spot, dar se oferă cu reducere. Concernul rus putea să stabilească un preț spot, și atunci acum am putu fi avut un preț ca în Ucraina, de 1184 de dolari, nu de 646.Declarația a fost făcută de către analistul Fondului Național de Securitate Energetică din Rusia Igor Iușkov într-un comentariu pentru Radio Sputnik Moldova. Prețul de achiziție a gazelor naturale stabilit de Gazprom în ianuarie 2022 pentru Moldovagaz a fost de 646 de dolari SUA per mia de metri cubi, pe baza formulei de calcul fixate în contractul actual.Expertul a atras atenția că o astfel de tendință de creștere a costului gazului - de aproximativ 100 de dolari pe lună pentru Moldova - se atesta pe piața spot încă în urmă cu aproximativ șase luni. Potrivit acestuia, în august și septembrie, prețul a crescut semnificativ. „S-a putut sau nu să ne protejăm de astfel de prețuri, care sunt acum mai mici de cele prevăzute în contractul cu Gazprom? În niciun caz, pentru că prețurile peste tot sunt cu adevărat mai mari – în mare parte de 900-1000 de dolari per mia de metri cubi”, a adăugat Iuskov, care a atras atenția la faptul că reducerea este inclusă în formula de calcul.Analistul a remarcat că este suficient să ne uităm la experiența Ucrainei, care a refuzat achizițiile directe de la Gazprom și nu a obținut o reducere. Potrivit Ministerului Economiei al Ucrainei, în decembrie prețul mediu al gazelor importate pentru această țară a fost de 1.184 USD per mia de metri cubi, în noiembrie - 730,5 USD, iar în octombrie - 684,7 USD. În același timp, Iușkov a atras atenția asupra faptului că „din punct de vedere fizic, este același gaz rusesc”.„Ei au renunțat la gazul de la Gazprom, dar în fond cumpără tot gaz rusesc de la intermediari. Acesta este prețul direct de pe piața europeană spot și nu există nicio reducere. Acesta este scenariul”, a spus expertul. Iuşkov a adăugat că, dacă autorităţile moldoveneşti vor să diversifice aprovizionarea cu gaze naturale, atunci potenţialii furnizori - Turcia, România, Grecia, Croaţia - cel mai probabil vor oferi Moldovei tot gazul cumpărat de la Gazprom, doar că la un preţ mai mare. Dar pentru aceasta trebuie să fie găsită o conductă de gaz, a cărei capacitate ar trebui să acopere toate nevoile anuale de import ale țării.Piața spot, potrivit interlocutorului, prezintă atât riscuri, cât și beneficii.„Dacă vara prețul spot scade la 200 de dolari la 1.000 de metri cubi, atunci Moldova va plăti puțin Gazpromului. Doar că acum este o perioadă de criză, nu există surplus de gaz nicăieri, este deficit peste tot, așa că prețurile sunt mari. Aici nu se pune întrebarea de cumpărat sau nu gaz de la Gazprom. Prețul din contract este legat de piața spot. Acum gazul este scump peste tot. Într-adevăr, au dreptate cei care spun că putea să fie și mai rău dacă nu exista reducerea de la prețul spot”, a conchis Iușkov, care a remarcat că Gazprom oferă reduceri în cazul contractelor pe termen lung.Premierul Natalia Gavrilița a anunțat astăzi că există un risc real pentru securitatea energetică a țării și că va cere în Parlament instituirea stării de urgență în domeniu.Anterior, vicepremierul Andrei Spînu a anunțat că Moldovagaz ar putea întâmpina dificultăți în procesul de plată în avans către Gazprom pentru consumul de gaz pentru luna curentă. Oficialul a spus că până în data de 20 ianuarie compania trebuie să achite către Gazprom în avans 50 la sută pentru consumul din luna ianuarie.„63 de milioane de dolari este suma avansului, iar suma care ar putea să nu ajungă este de 25 de milioane de dolari. Moldovagaz are capacitatea să achite o cifră de 30-35 de milioane de dolari”, a declarat ieri Andrei Spînu.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a mai spus că întreprinderea ar putea contracta un credit pentru a efectua la timp plata către Gazprom, dar ulterior compania a precizat că întâmpină dificultăți în accesarea împrumutului, din cauza datoriilor pe care le are.Pe 17 ianuarie, vicepremierul Andrei Spînu a discutat cu președintele Comitetului de Management al Gazprom, Alexei Miller, pentru a i se oferi companiei Modlovagaz posibilitatea ca să achite pentru gaz nu în avans, așa cum se cere acum, ci în termen de 30 de zile de la expirarea termenului limită, adică data de 20 a lunii curente.Conform prevederilor contractului de furnizare a gazului cu Gazprom, furnizorul moldovenesc este obligat să plătească la timp pentru luna precedentă, precum și să achite un avans de 50% pentru luna în curs.În context, oficialul moldovean a precizat că va mai discuta cu Miller pentru ca Gazprom să caute o soluție în acest sens, în condițiile în care concernul rus deține majoritatea acțiunilor Moldovagaz.Săptămâna trecută, Moldovagaz a anunțat că plătește în luna ianuarie 646 de dolari pentru mia de metri cubi de gaz livrat de Gazprom.Prețul s-a majorat cu aproape 200 de dolari - în decembrie o mie de metri cubi a costat 450 de dolari.

