Microsoft cumpără Activision Blizzard – acord record al tuturor timpurilor

Microsoft a anunțat că va achiziționa studioul de jocuri Activision Blizzard pentru o sumă impresionantă de 68,7 miliarde de dolari.

2022-01-19T08:00+0200

BUCUREŞTI, 19 ian – Sputnik. Microsoft a dezvăluit că va cumpăra Activision Blizzard, studioul de jocuri din spatele mai multor francize populare, într-o afacere record de 68,7 miliarde de dolari. Activision Blizzard a fost recent implicat în mai multe controverse.Acordul sparge recordul anterior în industrie, stabilit chiar săptămâna trecută, când Take Two a oferit Zynga 12,7 miliarde de dolari pentru achiziția dezvoltatorului de jocuri.Anunțul Microsoft a făcut ca acțiunile Activision să crească cu aproximativ 37%, dar propriile acțiuni ale Microsoft au scăzut cu peste 2% după anunț, potrivit RT.Dacă înțelegerea va fi finalizată, Microsoft ar deveni a treia cea mai mare companie de jocuri din lume, după Tencent din China și Sony din Japonia. Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, și-a explicat interesul pentru achiziționarea Activision Blizzard, spunând că Microsoft este încântat să investească într-o industrie care va avea un rol important în viitorul metavers.Potrivit unei postări pe blog a șefului Xbox, Phil Spencer, până la finalizarea acordului, Microsoft Gaming și Activision Blizzard vor continua să funcționeze independent, Bobby Kotick păstrându-și poziția de CEO al Activision Blizzard. Însă, odată ce achiziția va fi finalizată, Spencer va fi responsabil de ambele studiouri, acționând în calitate de CEO.El a adăugat că, la încheierea tranzacției, Microsoft va oferi jocuri Activision Blizzard, atât vechi, cât și noi, în cadrul Xbox Game Pass și PC Game Pass, numărul de abonați ajungând la peste 25 de milioane de oameni.Activision Blizzard a fost recent implicată în controverse, confruntându-se cu mai multe procese și investigații federale în jurul unor presupuse practici discriminatorii ale companiei împotriva femeilor.O serie de angajați au cerut, de asemenea, demisia lui Bobby Kotick din funcția de CEO, din cauza implicării sale în acoperirea a multiple probleme de la diverse studiouri și pentru că nu a reușit să abordeze sau să remedieze problemele răspândite în întreaga companie.De când acuzațiile și procesul au devenit publice, Kotick a anunțat o serie de modificări la Activision, inclusiv introducerea unei politici de toleranță zero în ceea ce privește hărțuirea, precum și încetarea arbitrajului obligatoriu în cazul plângerilor de hărțuire și discriminare. Din iulie, cel puțin 80 de angajați au fost sancționați disciplinar sau concediați din companie.

